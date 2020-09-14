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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Cilt Tonunu Düzenleyen Ev Yapımı Maske Tarifi

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Cilt Tonunu Düzenleyen Ev Yapımı Maske Tarifi
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"Hem cilt tonunuzu düzenlemek hem de cildinizi nemlendirmek ister misiniz? Bu ev yapımı maskede ihtiyacınız olan 3 malzeme de her mutfakta var. Üstelik her birinin ayrı ayrı sayısız faydası var. "

Yoğurt içindeki laktik asit sayesinde ciltteki cansız hücreleri onarır, yerine sağlıklı ve canlı hücrelerin gelmesini sağlar.

Bu maskede zerdeçal cilt tonunuzu düzenlemeye yardımcı olurken bal ise yüzünüzü nemlendirirken cildinizi yumuşacık yapar.

Malzemeler:

*1 yemek kaşığı sade yoğurt

*1 yemek kaşığı bal

*1 kaşığı zerdeçal tozu

Hazırlanışı:

Bir kasede yoğurdu, balı ve zerdeçal tozunu iyice karıştırın.

Homojen bir kıvama gelince temiz yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Yüzünüzü kuruladıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 4 cilt maskesi!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde daha sağlıklı bir cilt için evde kolayca hazırlayabileceğiniz cilt maskeleri hazırladık.
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