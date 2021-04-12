Cilt Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Cilt Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Cilt maskesi çeşitleri birbirinden farklı olabilir. Özellikle de her cilt tipine uygun bir maske yapılabilir. Bu cilt maskeleri de doğru bir şekilde cilde uygulanmalıdır.



Cilt Maskesi Nedir?



Cilt sağlığını korumak adına bazı rutin temizleme metotları kullanılır. Bu kapsamda bazı güzellik rutinleri uygulanmalıdır. Özellikle cilt güzelliğini sürdürmek ve lekeleri gidermek için doğru cilt maskeleri uygulanmalıdır. Cilt yapısına bağlı olarak cilt maskeleri yapmak en iyi sonucu almak için çok önemlidir. Mesela yağlı, karma ve kuru ciltlerin yapısına uygun cilt maskeleri yapılmalıdır. Maskeler cildi 15 ve ya 20 dakika içerisinde çok daha parlak bir hale getirecektir. O nedenle cilt maskelerinin içeriklerinin de doğru belirlenmesi çok önemlidir.



Cilt Maskesi Ne İşe Yarar?



Cilt maskeleri yüzün yapısına uygun hazırlanmalıdır. Buna bağlı olarak cildi nemlendiren bu maskeler ciltteki lekeleri de gideriyor. Cilt problemlerini de yok eden cilt maskeleri doğru yöntemler ile uygulanmalıdır. Yüz maskeleri belli bir süre yüzde kaldığı takdirde nem dengesini sağlar. Bazı cilt maskeleri ise sivilce ve akne lekelerinin giderilmesini sağlıyor. Cilt maskeleri yüze taze ve dinç bir görüntü sağlamaktadır. Bu nedenle doğru zamanlarda cilt maskeleri kullanılmalıdır. Cilt maskesi içerikleri de değişiklik gösterebilir.



Cilt Maskesi Nasıl Yapılır? Cilt Maskesi Yapımı



Domates Maskesi



- 1 büyük boy domates

- 1 yemek kaşığı un

Büyük boy bir adet domates rendelenir. Rendelenen domatesin içine un eklenir. İyice karıştırılan bu domates ve un bir fırça yardımı ile yüz bölgesine sürülür. Kuruyana kadar yüzde bekletilen maske ılık su ile iyice yıkanır.



Maya Maskesi



- 1 paket yaş maya

- Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı süt ve bir paket yaş maya iyice karıştırılır. İyice ezilen yaş maya ve süt macun kıvamına geldiğinde yüze sürülür. Bu şekilde 10 dakika beklenir. Sonrasında ise cilt maskesi iyice kuruduktan sonra ılık su ile çıkarılmalıdır.



Cilt Maskesi Faydaları Nelerdir?



Evde yapılabilecek cilt maskeleri ile cilde parlak bir görünüm sağlanabilir. Ayrıca cilt maskesi doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde lekeleri ve güneş yanıklarını geçirebilir. Bunun yanı sıra sivilceleri ve akne izlerini gidermek için de cilt maskeleri kullanılabilir. Krem maskelerin yanı sıra kağıt maskeler de yüze uygulanabilir. Kimyasal ürün kullanmak istemeyen kişiler evde yaptıkları doğal maskeleri de rahat bir şekilde kullanabilirler. Bu da ciltteki her türlü sorunu kısa bir sürede çözmeye yarar. Günün yorgunluğu çoğu zaman yüze yansır. Yorgunluk ve stresin izlerini yüzde görmek mümkündür. Bu nedenle cilt maskesi yapılarak yüzdeki lekeler de giderilebilir. Bunun yanı sıra cilt maskeleri doğru bir şekilde uygulandığı takdirde cildi yenileyebilir.



Cilt Maskesi İçin Pratik Tarifler



Avokado Maskesi



- 1 adet avokado

- 2 yemek kaşığı yulaf

- 1 yemek kaşığı bal

Derin bir kasenin içine avokado, yulaf ve bal eklenir. Bu karışım ise cilde iyice yedirilir. Avokado maskesi yüzde yaklaşık 10 dakika bekletilir. İyice kuruyan maske ılık su ile çıkarılır.



Muz Maskesi



- 1 adet olgunlaşmış muz

- 2 yemek kaşığı yulaf



Bir kasenin içine muz konulur. Bu muz iyice ezildikten sonra içine de yulaf eklenir. Bu iyice karıştırıldıktan sonra yüze iyice sürülür. Daha sonra ılık su ile maske çıkarılır.