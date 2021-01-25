Çift Terapistlerine Göre İlişkinizin Bitmiş Olabileceğine Dair 20 İşaret

1. Sürekli kavga ediyorsanız

Bir ilişki yolunda gitmediğinde, tarafların bir zamanlar var olan ortak zemini ve bağlantı duygusunu bulması zor olabilir. Bu nedenle, kavgalar daha sık ve daha hararetli hale gelebilir. bu kavgalar, genelde altta yatan sorunların bir belirtisidir.

2. Kavga edemeyecek kadar ilgisizseniz

Çok kavga etmek gibi kavga etmeye dahi üşenmek de ilişkinizin artık eskisi gibi olmadığını gösterir. Taraflardan biri ya da her ikisi de ilişkilerini uğruna kavga bile edilecek bir durumda görmüyorlarsa, mücadele vermekten kaçınıyorlarsa ilişki çoğunlukla bitmiş demektir.

3. Biriniz (veya her ikiniz) yardım istemiyorsa

İster bireysel ister çift ​​terapisi için bir uzmanın yardımını aramak, bir ilişkideki bazı çatlakları gidermeye yardımcı olabilir. Terapiye gitmemeyi ya da yardım istememeyi seçen bir partner, özellikle de eşi istemesine rağmen bunu yapmıyorsa ilişkisine karşı kayıtsız demektir.

4. Her zaman bir molaya ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız

İlişkiler tatmin edici, destekleyici ve en azından keyifli olmalı! Tarafların sık sık mola verme ve birbirlerinden uzaklaşma ihtiyacı hissettiği bir ilişki, bitmek üzere olan bir ilişkidir.

5. Bekar olmayı hayal ediyorsanız

Bir mola istemenin yanı sıra, ilişkiniz olmasını istediğiniz gibi değilse bekar olmayı hayal edebilirsiniz. Zaman zaman partneriniz olmadan bir hayat hakkında hayal kuruyorsanız, bu ilişkinin sizin için tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz.

6. Yakınlık eksikliği varsa

Çiftlerin cinsel yaşamlarında iniş çıkışlar yaşaması doğaldır. Ancak yakınlığınız önemli ölçüde azalmışsa ve "bunun üzerinde çalışmaya, aranızdaki bağı güçlendirecek bir iletişim yaratmaya çalışmıyorsanız buna öncelik vermiyorsunuz demektir. Cinsellik, fiziksel yakınlık sadece bedensel bir tatmin değil, aynı zamanda çiftlerin arasında samimiyet bağının oluşmasına yardımcı olan bir durumdur. Bu uzaklık gittikçe çoğalır ve bunu önemsemiyorsanız artık zevk ve samimiyet için birbirinize bakmadığınızın işaretidir.

7. Birbirinize yardım etmeyi bıraktıysanız

Sağlıklı ilişkiler yalnızca destekleyici değildir, aynı zamanda uzlaşmayı ve birbirinize yardım etmek için bazen fedakarlık yapmayı da içerir. Yani, ilişkinizin tersine döndüğünün bir başka işareti de partnerinizin ihtiyaçlarını veya isteklerini desteklemek veya karşılamak için fedakarlıklar yapmak istememektir.

8. İşin içinde sabotaj varsa

Partnerlerden biri veya her ikisi de bir şeyleri bitirmek istiyor ancak nasıl yapılacağını bilmiyorsa, ilişkiyi sabote etmeye çalışabiliyorlar. Bu sabote etmek durumu; davranışlarda bariz değişim, artık karşılanmayan beklentiler, sürekli hata yapma, hatalardan pişmanlık duymama şeklinde ortaya çıkabilir.

9. Birbirinizden kaçıyorsanız

Çökmekte olan bir ilişkinin bir başka işareti de tarafların birlikte vakit geçirmekten kaçınması, diğer faaliyetlere veya arkadaşlıklara ilişkilerinden daha fazla öncelik vermesidir. İlişkilerde bireysel zaman geçirmek çok önemlidir ancak durum ilişkiyi ihmal noktasına geliyorsa orada bir sorun var demektir.

10. Geleceği birlikte hayal edemiyorsanız

Kalıcı ilişkilerin büyük bir bileşeni, gelecek hakkında planlar yapabilmek, beraber bir gelecek kurmak için heyecanlanabilmektir. İlişkide taraflar artık geleceği beraber hayal edemediğinde, gelecekle ilgili planlarda birbirlerini göremediğinde ve fikirler uyumlu olmadığında bu kalıcı bileşen yok oluyor demektir.

11. Partnerinizi sevdikleriniz ile buluşturmak istemiyorsanız

İkinizin birlikte mutlu olduğunuz zamanları düşünün. Muhtemelen gurur duyuyordunuz, heyecanlıydınız ve partnerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle yan yana getirmeye istekliydiniz. Bir ilişki çökmeye başladığında, muhtemelen partnerinizi yanınızda görmek istemeyeceksiniz.

12. Farklı şeyler istiyorsanız

Bu, genellikle bir ilişkinin ilk çöküşü olabilir çünkü ikiniz pazarlığa açık olmayan farklı şeyler isteyebileceğinizi anlarsınız. Örneğin, biriniz çocuk istiyor, diğeri istemiyor ya da biriniz şehri terk etmek istiyor diğeriniz olduğu yer çok seviyor olabilir. Gerçek aşk bazı şeylerden ödün verebilmek, ortak nokta bulmaya çalışabilmektir. Aranızdaki özel bağ koptuysa ödün vermek istemezsiniz.

13. Kızgın hissediyorsanız

İlişki içindeki sorunlar oluşmaya başladıkça ve sorunlar konusunda iletişim kursanız bile kızgınlık büyümeye devam edebilir. İlişkide tarafların birbirini hor görmesi hiçbir zaman iyiye işaret değildir.

14. Ayrı olduğunuzda özlemiyorsanız

İlişkilerde kişisel alan ve yalnız zaman geçirmek çok önemlidir. Ancak yalnız vakit geçirmenin en iyi yanı sonunda sevdiğiniz kişiye kavuşmaktır. Eğer siz yalnız ya da partnerinizden uzakta geçirdiğiniz zamanı daha çok seviyor, bu zaman diliminde onu özlemiyorsanız ilişkiniz bitmek üzere denebilir.

15. Varlığı sizi tüketiyorsa

Çiftler birbirine keyif ve mutluluk vermeli, can sıkıntısı değil. Bir kişi, sevgilisiyle uzun bir süre duygusal ve fiziksel olarak tükenmiş hissettiğinde, bu ilişkinin bittiğinin veya bitmesi gerektiğinin bir işaretidir.

16. Birbirinizi desteklemiyor veya kazançları kutlamıyorsanız

Kendinizi kötü hissettiğinizde ya da hayatınızda kutlanacak özel bir olay olduğunda partnerinizin yanınızda olmasını, her koşulda destek vermesini beklersiniz. Bu destek durumu ilişkilerdeki güven bağının çok önemli bir adımıdır. Zorluk ya da mutluluk zamanlarında partneriniz yanınızda olmuyor ya da siz onun yanında olmuyorsanız, ilişkiniz büyük sıkıntıda demektir.

17. Birbirinize kötü davranıyorsanız

Birbirinizle ara sıra tersleşmekten, sinirlenmekten ve hatta kavga etmekten bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey genel anlamda kötü davranmak. Bir ilişkide taraflar birbirine saygı göstermeli. Eğer bu saygı yitirilirse şefkat eksikliği, kötü davranmak ve küçümsemek gibi hisler ortaya çıkar, bu da bir ilişkinin sonunu hazırlar.

18. Güven eksikliği varsa

Belki de ilişkideki bazı problemler aldatma veya yalan gibi bir durumdan kaynaklanmıştır. Durum böyleyse ve ikiniz de düzelmesi için istekliyseniz profesyonel yardım ile onarmanız mümkün. Ancak taraflar birbirlerine yaşattıkları güvensizliği telafi edemez, güveni yeniden inşa edemezse ilişkiyi sürdürmek çok zor olacaktır.

19. Yaptıkları her şey sizi rahatsız ediyorsa

Bu, yukarıdaki diğer işaretlerin birçoğuyla ilgili; sürekli kavga etme, bitkinlik ve kızgınlık hissetme gibi temel bir sorundur. Partneriniz nefes alıp verdiğinde bile siz açıklanamaz bir şekilde kızgın hissediyorsanız bir şeylerin kesinlikle yolunda gitmiyor demektir.

20. İlişki umutsuz hissettiriyorsa

İlişkide işlerin düzeleceğine dair hiçbir umudun olmaması, muhtemelen bittiğine dair açık bir işarettir. İki kişinin sorunlarını çözebilmesi için her ikisinin de istekli ve üzerinde çalışabilmesi gerekir. Biriniz veya her ikiniz bunun mümkün olmadığını düşünürse, bu asla olmayacaktır.