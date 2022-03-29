Çatık Kaş Estetiği Nedir, Nasıl Yapılır? Uzmanı Anlattı

Kaş arasındaki dikey ve alındaki yatay çizgileri botoks ve çeşitli dolgu malzemeleri yardımıyla tedavi edilebilir.

Kaş arası ya da çatık kaş çizgileri birçok kişi için rahatsız edici bir durumdur. Bu çizgiler burnun üzerinden başlayıp kaşların arasına kadar uzayarak “11” sayısı görüntüsü oluşturur. Bazı kişilerde ise iyice derinleşip katlanmalara ve yarıklara neden olabilir. Bu da kişinin sürekli öfkeli görünmesine yol açar. Kaş arası çizgilerde genellikle botoks kullanılır. Tüm botoks uygulamalarında olduğu gibi prosedürün 6 ile 8 ayda bir tekrarlanması gerekir.

Botoks ve dolgu enjeksiyonları gerekebilir

Çizgileri fazla derin, katlanma seviyesinde olan hastalarda botoks ve dermal dolguların kombine bir şekilde kullanılması gerekebilir. Kombinasyon ile sonuçlar daha uzun sürebilse de karışımda hangi dolgu maddesinden ne oranda kullanıldığı sonucu belirler. Bu nedenle uygulayacak doktor seçilirken bu konuda deneyimli bir uzman tercih etmek oldukça önemlidir.

Alında beliren uzun ve yatay çizgiler yüzde en sık görülen yaşlanma belirtilerinden biridir. Her zaman yaşlılık belirtisi olmayıp genetik sebeplerden de oluşabilen bu çizgiler yıllar içerisinde alnın sıkıştırılmasıyla ve güneş ışığına maruz kalınarak tetiklenir.

Botoks tedavisinde amaç alındaki hareket fazlalığını minimuma indirmektir. Minimal dozlar kullanılır, böylece kişi yüz ifadelerinde kısıtlama yaşamaz; donuk bir görüntü meydana gelmez.

Botoksta hastanın konforunu en üst seviyede tutmak için enjeksiyonda olabildiğince ince iğneler kullanır. Yapılacak enjeksiyon sayısı ise çizgilerin derinliğine, sayısına ve yakın zamanda botoks uygulanıp uygulanmadığına göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle enjeksiyon teknikleri ile gençleştirme tedavileri kişiye özel olarak planlanır.