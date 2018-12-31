Buz Küplerini Bakım Rutininize Eklemeniz İçin 8 Neden

1- Cildi parlatır

Işıldayan bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Cildinize buz uygulamak, kan dolaşımını hızlandırırak parlaklık verir.

2- Sivilceleri yok eder

Buz küpleri, cildinizdeki yağ üretimini en aza indirmeye yardımcı olur. Bu özelliği ile var olan sivilce ve akneleri tedavi ettiği gibi yenilerinin oluşumunu da önler. Buz ayrıca sivilce kaynaklı şişkinliklerin yok olmasını da sağlar.

3- Lekeleri tedavi eder

Yüzünüzde koyu renkli lekeler mi var? Buz küpleri onların da çaresine bakar. Bir su bardağı gül suyunu kaynatın. İçine bir salatalığın suyunu ekleyin ve buz küplerine dökerek dondurun. Her gece yatmadan önce yüzünüze ve boynunuza bu dondurulmuş karışımı uygulayın. Düzenli kullanımın ardından cilt lekelerinizin yok olduğunu göreceksiniz. Buz küplerini temiz bir beze sarın ve sivilcelerin üzerine bastırıp 10 saniye bekleyin. Bu işlemi buz küpleri eriyene kadar tekrar edin.

4- Göz altı torbalarını giderir

Göz altı torbaları, kadınların korkulu rüyalarından biridir. Yüzün yorgun görünmesine neden olan bu torbalardan kurtulmak için buz küplerini dairesel hareketlerle gözlerinizin iç köşesinden kaşlarınıza doğru hareket ettirin. İşlemi küpler eriyene kadar yapın. Bu yöntem göz altındaki şişkilklerin inmesine yardımcı olur.

5- Gözenekleri sıkılaştırır

Yüzümüzde doğal yağları ve terlemeyi serbest bırakan, böylece cildimizi sağlıklı tutan gözenekler vardır. Ancak bu gözeneklerde biriken kirler cilt sorunlarına neden olur. Yüzünüzü yıkadıktan sonra buz küpü uygulamak bu kirleri gözeneklerinizden uzak tutar. Ayrıca yüze buz uygulamak gözeneklerinizin sıkılaşmasına da yardımcı olur.

6- Makyajı kusursuzlaştırır

Makyaj yapmadan önce yüzünüze buz küpü uygulayın. Bu işlem makyajınızın daha iyi görünmesini ve uzun süre dayanmasını sağlar.

7- Kırışıklıkların görünümünü azaltır

Buz küpleri, yaşlanma belirtilerini geciktiren doğal yöntemlerden biridir. Cilde buz uygulamak, sadece mevcut olan kırışıklıkların azalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yenilerinin oluşumunu da önler.

8- Dudakları yumuşatır

Dudaklarımız kış soğuğunda da yaz sıcağında da bir şekilde zarar görüyor ve çatlıyor. Çatlayan dudaklarınıza buz küpü uygulayın. Ardından doğal bir dudak nemlendiricisi sürün. Bu işlemi düzenli olarak yaparsanız birkaç gün içinde dudaklarınızın yumuşadığını göreceksiniz.

BUZ MASKESİ TARİFLERİ

Koyu lekeler ve göz altı halkaları için maske

Malzemeler:

Yeşil çay

Su

Buz kalıpları

Hazırlanışı:

Yeşil çayı demleyin ve buz kalıplarına dökün. İsterseniz çayı demlerken içine birkaç adet taze nane ilave edebilirsiniz. Buzları her gün şiş göz altlarınıza ve cilt lekelerinizin üzerine uygulayın.

Sıkılaştırıcı maske

Malzemeler:

Maden suyu

Hazırlanışı:

Maden suyunu buz kalıbına dökün ve dondurun. Her sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra uygulayın. Bu küpler cildinizi sıkılaştırmanın yanı sıra akne oluşumunu önler, kırışıklıkları azaltır ve parlaklık verir.