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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Büyük Tartışma: Dudak Parlatıcısı mı Ruj mu?
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MAHMURE ÖZEL

Büyük Tartışma: Dudak Parlatıcısı mı Ruj mu?

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Büyük Tartışma: Dudak Parlatıcısı mı Ruj mu?
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"Dudaklarınıza hangi durumlarda ruj hangi durumlarda parlatıcı sürmelisiniz biliyor musunuz? Gelin, anlatıyoruz..."

Elinizi sabit tutamıyorsanız

Ruj sürerken elinizi sabit tutmakta zorlanıyorsanız cevap kesinlikle parlatıcıdır. Ruj kadar hassas değildir, dudaklarınızın her bölgesine sürülmezse kimse fark etmez. Çizgi çizme veya fırça kullanma konusunda endişelenmenize gerek yok; doğrudan dudağınıza uygulayın ve bitirin. Uygulamak için aynaya bakmanıza bile gerek yok!

Aceleniz varsa

Aceleniz varsa, dudak parlatıcısı en zahmetsiz çözümdür. Saniyeler içinde uygulayabilirsiniz ve rötuşlar da aynı derecede kolaydır. Parlatıcınızı çantanıza veya cebinize koyabilir, hareket halindeyken tekrar uygulayabilirsiniz. Sabah geç kalıyorsanız ve makyajınız için fazla zamanınız yoksa mükemmel bir seçimdir.

Daha doğal bir görünüm istiyorsanız

Daha doğal bir makyaj istiyorsanız, yine en iyi yol parlatıcıdır. Minimal bir makyaj istediğiniz günlerde renkli bir nemlendirici, bir kat maskara ve biraz dudak parlatıcısı yeterli olacaktır. 

Öpüşmeyi düşünüyorsanız...

Kim rujunu erkek arkadaşının her yerine bulaştırmak ister? Rujunuz öpüşürken partnerinizin dudaklarına bulaşacaktır. Eğer o gün öpüşme ihtimaliniz varsa sizin için en doğru seçim parlatıcı olacaktır.

Dudaklarınızı nemlendirmek istiyorsanız

Özellikle uzun süre kalıcılığı olan mat rujlar kuruma eğilimi gösterir. Eğer dudaklarınız yeterince nemli değilse rujunuz berbat görünebilir. Sıvı formülü ile dudak parlatıcıları ise bu görünüme neden olmaz. Dudaklarınızı nemlendirme ihtiyacı duyarsanız parlatıcıyı tekrar uygulamak çok daha kolaydır.

Kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız

Yüzde 100 iyi hissetmediğiniz bir gündeyseniz ve yine de makyaj yapmanız gerekiyorsa o ruj sürmek size iyi gelecektir. Pastel tonlarda bir ruj seçin ve dudaklarınıza uygulayın. Havanızın anında değiştiğini göreceksiniz.

İddialıysanız

Eğer o gün yeterince iddialı bir kombininiz varsa, saçınız tam istediğiniz gibiyse kırmızı bir ruj sürmemeniz için hiçbir neden yoktur! Özellikle gece makyajlarında ruh her zaman daha doğru bir tercih olacaktır.

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