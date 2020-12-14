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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?
Kişisel Bakım

Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

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Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?
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"Burun estetiği sonrası yapılması gereken bazı öneriler bulunmaktadır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; burun estetiği sonrası yapılması gerekenleri anlattı."

Öncelikle kullanılması gereken spreyler ve ilaçlar oluyor. Bunun dışında burun içinde silikon ve atel bulunmaktadır ve bunların 5 ile 7 gün arasında çıkartılması için hastanın kontrole gelmesi gerekir. Burun estetiği sonrası ödem artacağı için ilk 3 gün baş yukarıda 2-3 yastıkla yatılması gerekir ve sonrasında yavaş yavaş tek yastığa geçilmesi tavsiye edilir. Bir ay boyunca egzersizlerden uzak durulması önerilir ikinci aydan sonra egzersiz yapılabilir. Bir ay sonra denize, iki ay sonra ise havuza girilebilir. Burundaki deri yapısına bağlı olarak destekleyici cilt tedavileri önerilebilir, ciltteki sıkılaştırmayı arttırmak için bu tedaviler burun estetiğinden önce veya sonra uygulanabilmektedir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; Burun estetiği sonrası yapılması gerekenler nelerdir?Burun estetiği sonrası yapılması gereken bazı öneriler bulunmaktadır. Öncelikle kullanılması gereken spreyler ve ilaçlar oluyor. Bunun dışında burun içinde silikon ve atel bulunmaktadır ve bunların 5 ile 7 gün arasında çıkartılması için hastanın kontrole gelmesi gerekir. Burun estetiği sonrası ödem artacağı için ilk 3 gün baş yukarıda 2-3 yastıkla yatılması gerekir ve sonrasında yavaş yavaş tek yastığa geçilmesi tavsiye edilir. Bir ay boyunca egzersizlerden uzak durulması önerilir ikinci aydan sonra egzersiz yapılabilir. Bir ay sonra denize, iki ay sonra ise havuza girilebilir. Burundaki deri yapısına bağlı olarak destekleyici cilt tedavileri önerilebilir, ciltteki sıkılaştırmayı arttırmak için bu tedaviler burun estetiğinden önce veya sonra uygulanabilmektedir.
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