Burun Estetiği Öz Güveni Artırıyor!

Burun estetiği yaptıranların hayatlarının birçok farklı açıdan pozitif yönde değiştiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan, rinoplasti sonrası özgüven artışı hakkında dikkat çekici bilgiler aktardı.

Burun estetiği ile kişilerin hayata bakışları değişiyor

Burun konumu gereği yüzde en çok dikkat çeken organların başında geliyor. Yüz hatları ile uyum içerisinde olmayan bir burun asıl ilgi odağı olması gereken bakışları geri plana atıyor. Fiziki farkındalığın başladığı ergenlik döneminden itibaren burun şekliyle ilgili yaşanan rahatsızlıklar, kişilerde öz güven sorunu oluşumunu tetikleyebiliyor.

Ergenlik döneminden itibaren fiziksel görümünden hoşnut olmayan bireyler özgür tercihler yapamıyorlar. Burunlarının görünümünü kapatacak saç modelleri tercih edebiliyor, yüz yüze etkileşimden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyor ve daha da önemlisi toplumdan mümkün olduğunca soyutlanmış bir hayat yaşamayı seçebiliyorlar. Bu nedenledir ki rinoplasti yaptıran birçok kişi için bu estetik operasyon önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Burun estetiği kişiye özel bir planlama ile hayat geçirildiği için kişi yüzüyle uyum içerisinde, doğal görünümlü yeni bir buruna kavuşabiliyor. Operasyon sırasında burun şekli, boyutu ve yapısı değiştirilebiliyor. Kişi estetik açıdan daha çekici bir görünüme kavuştuğu için de öz güvensizlik sorununu geride bırakabiliyor. Bu açıdan yaklaştığımızda burun estetiği operasyonları ile hastalarımızın yalnızca burun şekline değil hayatlarına da pozitif bir dokunuşta bulunduğumuzu söyleyebiliyoruz.

Burun estetiği sonrası daha genç görünmek mümkün

İlerleyen yaş, maruz kalınan stres, çevresel faktörler ve yaşam tarzı gibi çeşitli nedenlerle burun da yaşlanmaya başlıyor. Burun derisi inceliyor, burun cildi elastikiyetini kaybederken kıkırdak yapısında deformiteler oluşabiliyor.

Burun estetiği ile bu sorunların üstesinden gelinmesi ve daha genç bir görünüme kavuşulması da mümkün hale geliyor. Üstelik burun estetiği operasyonu sonrasında ameliyatsız yüz estetiği uygulamaları ile de kişinin genç görüntüsü desteklenebiliyor. Botoks, PRP ve dolgu gibi medikal uygulamalar ile yüze yapılan küçük dokunuşlar göz alıcı bir görünüm yaratabiliyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan