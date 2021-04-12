Beyaz Kil Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Beyaz Kil Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Beyaz kil maskesi evde yapılabilecek oldukça kolay bir maskedir. Cildi yenileyerek ölü hücrelerden arındıran bu beyaz kil maskesi çok rahat bir şekilde uygulanabilir.



Beyaz Kil Maskesi Nedir?



Geçmişten günümüze kil her alanda rahatlıkla kullanılırdı. Özellikle cilt ve saç bakımında kullanılan bu kil çeşitleri ile birbirinden faydalı maskeler yapılabilir. Evinde yüzüne doğal yollardan bakım yapmak isteyen kişiler beyaz kil maskesini uygulayabilirler. Düzenli olarak kullanılan bu kil maskesi beyaz ve parlak bir cilt yaratır.



Mevcut killer arasında en yumuşağı olan beyaz kil yumuşak bir yapıya neden olduğu için hassas ve kuru ciltlerde de son derece etkilidir. Beyaz kil maskesi düzenli kullanıldığında cildin temiz kalmasını sağlar. Kolay bir şekilde uygulanan beyaz kil maskesi her cilt tiplerinde rahat bir şekilde kullanılabilir.



Beyaz Kil Maskesi Ne İşe Yarar?



Beyaz kil maskesi etkili ve güzel bir cilt görünümü oluşturur. Beyaz kil maskesi, mevsim değişikliği ve ya başka sebepler nedeni ile ciltte oluşan sertleşmeleri ve lekelenmeleri ortadan kaldırır. Siyah noktaları kısa bir sürede yok eden beyaz kil maskesi gözeneklerin de sıkılaşmasını sağlar. Düzenli kullanımlar ile birlikte beyaz kil maskesi cildin rahat bir şekilde nefes almasını da sağlayacaktır. Beyaz kil maskesi uygulandığında cilde canlı ve parlak bir görünüm de kazandırmış olacaktır.



Beyaz Kil Maskesi Nasıl Yapılır? Beyaz Kil Maskesi Yapımı



Beyaz kil maskesinin farklı yapılış şekilleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra en çok kullanılan maske klasik beyaz kil maskesidir. Beyaz kil maskesi yapmak için bir çay kaşığı beyaz kil, bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir yemek kaşığı yoğurt kullanılır. Bu malzemeler arasında beyaz kil ve kabartma tozu bir kabın içerisinde karıştırılır.



Macun kıvamına gelen bu karışımın içine yoğurt eklenir. Bu beyaz kil maskesi temizlenen yüzün üzerine sürülür. Genellikle fırça yardımı ile sürülen beyaz kil maskesi göz çevresine ve dudak kenarlarına gelmemelidir. Yüzün üzerinde 5 ve ya 10 dakika bekletilen bu maske sertleştikten sonra ılık su ile dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır.



Beyaz Kil Maskesi Faydaları Nelerdir?



Beyaz kil maskesinin birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Özellikle cilde canlı bir görünüm kazandıran beyaz kil maskesi antioksidan özelliği sayesinde ciltte bulunan gözeneklerin içerisinde biriken toksinleri derinlemesine temizler.



Ciltteki kan dolaşımının canlanmasına neden olan beyaz kil maskesi cilde esneklik de kazandırır. İçerisinde yoğun miktarda mineral bulunan beyaz kil maskesi cildi besleyerek yaşlanmayı da önlemektedir. Özellikle kuru ciltler üzerinde kullanılan beyaz kil maskesi kuru ciltleri yumuşatarak nefes almasını da sağlamaktadır. Beyaz kil maskesi düzenli kullanıldığı takdirde ph dengesini düzenleyerek sivilceleri de ortadan kaldırmaktadır.



Beyaz Kil Maskesi İçin Pratik Tarifler



Klasik beyaz kil maskesinin yanı sıra sivilceleri yok etmek için de benzer bir beyaz kil maskesi yapılmaktadır. Bu maske için bir çay kaşığı beyaz kil, 1 çay kaşığı limon suyu ve 2 adet aspirin kullanılır. Aspirinler toz haline getirildikten sonra bir kabın içinde beyaz kil, limon suyu ve aspirinler macun kıvamına getirilir. Karışım pürüzsüz bir hale geldiğinde cilde fırça yardımı ile sürülür. 10 dakika beklendikten sonra maske ılık su ile çıkarılır.