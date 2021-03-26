Beslenme Bozuklukları Saçların Dökülmesine Yol Açabiliyor

Saç ekim işleminden sonra beslenmede; protein, mineral, vitamin açısından yüksek içerikli besinler tercih edilmelidir. Bu besinler saç kalitesini ve yapısını olumlu etkileyen, hücre yenilenmesini ve hücre sayısını arttırdığı için ekilen saçların gelişmesi ve uzaması konusunda da çok önemli bir yere sahiptir. Saç dökülmeleri kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikler ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanmaz, ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir.

Saç dökülmeleri otuzlu yaşlarda başlıyor

Saç dökülme alanları erkeklerde başının ön, üst ve tepe kısmında görülür ve değişik genişlikte olabilir. Çoğu kişide ileri yaşlara kadar başın her iki yanında ve ensede dökülmeyen alanlar kalır. Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür. Saç dökülmesi otuzlu yaşlara doğru başlar ve elli yaşın üstünde erkek nüfusunun hemen hemen yarısında görülür.



Yeni yöntemlerle doğal saçlara kavuşmak mümkün

Türk erkeklerinin en büyük derdi saçlarının dökülmesi ve kellik. Ancak yeni geliştirilen saç ekimi yöntemleriyle eskisi kadar doğal saçlara kavuşmak mümkün hale geldi. Hatta saç ekimi artık ağrısız ve acısız yapılıyor. Bu da saç ekimi sonrası daha hızlı iyileşmeye imkân tanıyor.