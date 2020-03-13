Bakır Saç Rengi Hangi Tene Ve Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakır saç çok yönlüdür. Hemen hemen herkese uygundur. Tek yapmanız gereken rengi seçerek saçınıza yaptıracağınız gölgeyi cilt tonunuza göre uyarlamaktır. Farklı tonları bulunan bakır en iyi açık tenlilerde gider.

Bakır saç rengi hangi tene ve kimlere yakışır?

Bakır saç rengi en iyi canlı olduğunda görünür. Birçok farklı tonu bulunan bakır rengi cilt tonuna göre seçilir. Açık tenlilerin koyu bakır tonlardan kaçınması gerekir. Bunun yerine direkt bakır veya bakır tonlu sarı gibi daha açık tonlar tercih edilebilir. Orta koyulukta bir cilde sahip olanlarda bakır rengi mükemmel bir kontrast oluşturur.

Cildinizin sarı görünmesine neden olabileceğinden bakırın mor alt tonlardan kaçının. Esmer için bakırın en iyi tonu orta tonlardır. Altın kumral rengini tercih edebilen esmerlerden daha koyu tenli olanlar koyu bakırı tercih edebilir. Çok esmer kişilerin parlak bakır tonlarından kaçınması gerekir.

Bakır saç rengi akar mı?

Bakır saç rengi kızıl kadar olmasa da bir miktar akabilir. Bakır saç rengi akmasını önlemek için saç kuaförünüzden özel olarak renkli saçlar için yapılmış şampuan ve saç kremi formülleri talep edebilirsiniz.

Bu formüller saç rengini soyma eğiliminde olan maddeler içermez ve saçları parlak tutar. Bu da bakır saç renginin canlı tutulması anlamına gelir. Bakır saç rengi güneşten uzak tutulmalıdır. Güneş, herhangi bir saç renginin solmasına neden olur. Bakır saç rengini parlak ve canlı tutmak önemli olduğundan, UV ışınlarını önlemek için açık havada saçlarınızı korumalısınız.

Bakır saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Aşırı şampuanlama yapmaktan kaçının. Çok sık şampuanlama, bakır saç renginin solmasına neden olur. Mümkünse boyadan sonra saçlarınızı birkaç gün yıkamayın. Saçınız fazla yağlıysa bu süre boyunca kuru şampuan kullanabilirsiniz. Saçınızı bir kez bakıra boyattıktan sonra kuaförde düzenli olarak bakımını yaptırmanız önerilir. Kuaförünüz, boyayı saç derinize sürmeden, amonyaksız sabitleme boyası ile rengin üzerinden geçecektir.