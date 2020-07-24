Bakımlı Ayaklar: Evde Pedikür Rehberi

Ölü derilerden kurtulun

Evde ayak bakımınıza önce topuk törpüsü ile başlayın. Pedikür öncesi, ayaklarınız henüz kuru iken nazik hareketlerle topuklarınızı törpüleyin ve ayak altlarınızdaki sert bölgeleri yumuşatın.

Ayak maskesi

Tıpkı yüzünüze ve ellerinize olduğu gibi ayaklarınıza da düzenli olarak maske uygulamalısınız. Topuk törpüleme işleminden sonra ayak maskesi ile bakım seansının tadını çıkarın! Maske, tırnak etlerinizi yeteri kadar yumuşatmazsa, tırnaklarınızdan ayrılmamak için direnen sert kütiküller için scrub uygulayın. Evde scrub yoksa evde kendiniz de kolayca hazırlayabilirsiniz.

Kahve telvesi ve Hindistan cevizi yağını karıştırın. İkinci bir tarif olarak da zeytinyağı ve esmer şekeri karıştırarak kolayca scrub elde edebilirsiniz.

Tırnak üstlerini fırçalayın

Tırnaklardaki kütiküllerden kurtulmak, tırnakları temizlemek için bir adım daha var; fırçalamak. Bir tırnak fırçası ile (eğer tırnak fırçanız yoksa kullanılmamış bir diş fırçası da olur) tırnaklarınızın üzerini ve içini fırçalayın.

Geri itin

Ölü derilerden arındıktan, kütikülleri yumuşattıktan sonra pedikür adımlarına geçebiliriz. Küçük bir tahta çubuk ile iyice yumuşayan tırnak etlerini geri itin. Bu işlemi yaparken çubuğun sivri ucunun yardımıyla, fırçadan kaçan ve tırnakların altında biriken ölü derileri de temizleyin.

Şekil verin

Eğer tırnaklarınız çok uzunsa kesin ve sonra törpüleme işlemine geçin. Ayak tırnaklarınızı yuvarlak değil düz kesmenizi tavsiye ederiz. Aksi halde batık sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Fazlalıkları alın

Şimdi sıra en önemli adımda; tırnak etlerini kesmek. Tırnak eti makası yardımı ile geride kalan etleri dikkatlice kesin.

Rahatlayın

Pedikür işlemi bittikten sonra nemlendirici özellikli ayak bakım kremini ayaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Ardından dilediğiniz renk oje ile renklendirin!