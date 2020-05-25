Aromalı Dudak Nemlendiriciler Ne Kadar Sağlıklı?

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, gündüz dışarı çıkmadan önce, çinko oksit ve titanyum dioksit gibi fiziksel güneş koruyucular içeren, minimum 15 SPF olan dudak nemlendiricilerini tercih etmeliyiz. Gündüz, dışarıda olduğumuz süre boyunca, dudak nemlendiricimizi 2 saatte bir tekrarlayarak maksimum koruma elde edebiliriz.

Yanma, pullanma ve batmaya dikkat

Yeterince nemlendirilmesine rağmen dudaklarda kuruma ya da çatlama görülüyorsa yanlış ürün seçilmiş olabilir. Doğru bir dudak nemlendiricisi tarçın, narenciye, nane aromaları gibi tatlandırıcılar, koku maddeleri, fenol, lanolin, mentol, okaliptüs, zeytinyağı, şellak gibi reçineler, kafur, oksibenzon, propil gallat, salisilik asit gibi irritan maddeler içermemelidir.

Dudak nemlendiricisi uyguladıktan sonra dudaklarınızda yanma, batma gibi bir rahatsızlık hissi ortaya çıkıyorsa dudak nemlendiriciniz irritan bir madde içeriyor olabilir. Seramidler, vazelin, shea yağı, mineral yağ, dimetikon gibi maddeleri içeren nemlendiriciler tercih edilmeli.

Dudak nemlendiricileri ile görülebilecek olan bir diğer istenmeyen durum ise dudak nemlendiricilerinin içeriğinde bulunan parfümler, taşıyıcı maddeler ve koruyuculara bağlı ortaya çıkabilen alerjik dudak egzamasıdır. Dudak nemlendiricilerinde bulunan, alerjiye en çok yol açtığı bildirilen maddeler; hint yağı, risinoleik asit, benzoik asit, oksibenzon ve propil galattır.

Bazı kişilerde ise lanoline karşı temas duyarlılığı veya lanolinle ilişkili alerjik egzamalar görülebilir. Bu durumda dudaklarda ortaya çıkan kızarıklık, pullanma ve çatlamalar için hekime başvurulmalıdır. Bu kişilerde dudak egzamasına yol açan alerjeni ortaya koymak içi yama testi yapılmalıdır.