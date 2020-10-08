Araştırmalara Göre Evli İnsanlar Bekarlardan Daha Mutlu Değil!

Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 18 ila 60 yaşları arasında takip ettikleri 7.532 kişinin ilişki geçmişlerini inceledi. İncelemeler sonrası varılan sonuçlar ise bir hayli ilginçti. Aslında evli insanlar ile bekarlar arasında mutluluk düzeyi anlamında pek de bir fark olmadığı ortaya çıktı.

Aşık olanlar hayatı seviyor

Yapılan araştırmalara göre, bir ilişki yaşayanların sonu mutsuz dahi bitse, hayatları boyunca hiç aşık olmayanlara oranla hayatı daha çok sevdiği sonucuna varıldı.

Yine araştırma sonuçlarına göre, bir kişinin tatmin edici bir hayat sürdüğünü hissetmesi için birden çok faktörün etkisi bulunuyor. Mutlu bir evlilik sürmek de bu faktörlerden biri. Uzun ve mutlu evliliği olanların mutluluk grafiğinde hafif bir artış söz konusu.

Bununla birlikte, mutlulukta istihdam durumu, ebeveynlik, sağlık ve arkadaş çevresi de büyük rol oynuyor.

Evlilik mutlu, evlenme baskısı mutsuz ediyor

Evlilik, salt iki kişinin kararı ile ve aşk ile yapılıyorsa çiftler mutlu olduklarını söylüyor. Öte yandan aşık olma ve evlenme baskısı yaşayan insanların gerçekten aşık olmadığı kişiyle evlenme oranı artıyor ve bu da sonunda mutsuzluğu getiriyor.

2013 yılında yapılan bir çalışmaya göre, özellikle çevresinde evli sayısı artanların bekar kalma ve mutsuz olma korkusu yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu korku da aradığını bulmaktan vazgeçmek ve daha azına razı olmak ile sonuçlanıyor.

Size sürekli "Ne zaman evleniyorsun?" diyen, evlendikten hemen sonra evlilik güzellemesi yapan, bekarlığın ne kötü olduğunu anlatan ya da bunların tam tersi evlisiniz diye size bekarlığın muhteşemliğini anlatan insanlara kulaklarınızı kapayın.

Unutmayın, evlilik sadece 'evlenmiş olmak' için yapılmaz. Evlilik, hayat arkadaşlığıdır ve hayat arkadaşını bulmak da çoğu zaman oldukça zordur. Öte yandan herkes evlenmek zorunda da değil. Evli olmak eğer gerçekten aşıksanız ve doğru kişi olduğuna inanıyorsanız güzeldir.