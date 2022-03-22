Ameliyatsız Estetik ve Cilt Bakım İşlemleri İle Yaza Hazırlanın!

Zamanla cildimiz çevresel ve genetik faktörlerden etkilenir. Cilt çeşitli faktörlerden etkilenir ve zamanla canlılığını kaybeder. Cilt için en zararlı faktör güneş ışığıdır. Çevresel ve genetik faktörlerin zararlı etkileri yaşla birlikte belirginleşir. Cilt yapısı bozulabilir, donuk görünebilir, komedonlar gelişebilir ve kırışıklıklar derinleşebilir. Bu ve buna benzer sorunları gidermek için küçük dokunuşlarla cilt gençleştirilebilir.

Dolgu uygulaması

Genellikle yüz bölgesinin hacminin azalmaya başladığı bölgeler için tercih edilir. Derin kırışıklıkların, dudak, burun ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi ve göz çevresindeki çukurların tedavisinde kullanılır.

Cilt gençleştirme işlemleri

Cilt gençleştirme işlemi yüz ve vücuda uygulanır. Nemlendirici aşılama, mezoterapi, PRP, kimyasal peeling sayesinde kişilerin şikayetleri ortadan kaldırılır. Uygulanacak prosedürler ayrı ayrı planlanır ve takip edilir.

Botoks uygulaması

Kırışıklık tedavisinde genellikle ilk tercihtir. Kaşları kaldırmak, çene hattını belirginleştirmek ve inceltmek için kullanılabilir. Ayrıca migren ve aşırı terleme hastalıklarının tedavisinde de botoks yöntemi kullanılmaktadır.

Minimal cilt gençleştirme

Minimal cilt gençleştirme yöntemi genellikle ameliyatsız bir işlemdir. Bu nedenle birçok avantaj sunmaktadır. Bu, anestezi ve dikiş olmamasının en büyük faydasıdır. Diğer programlara göre zamandan tasarruf etmek ve günlük hayatınıza devam etmek çok kolaydır. Uygulamanın etkileri kısa süre içerisinde görülebilmekte, bu sayede kişiler istedikleri görünüme kolaylıkla kavuşabilmektedir.