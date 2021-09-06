Altın İğne İle Genç Kalın!

Altın İğne, radyo frekans uygulaması olarak da adlandırılan bir cilt gençleştirme ve güzellik uygulamasıdır. Yaşlanma ve çevresel faktörlerin neden olduğu cilt deformasyonlarının, lekelerin ve kırışıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı olur, cildin daha canlı, parlak ve genç görünmesine yardımcı olur.

Yeni gençleşme yöntemi: Altın iğne

Tedavi amacıyla tercih edilen altın iğne uygulamasında, cilt durumuna ve çalışılacak bölgeye bakılarak işlemi gerçekleştiren doktor tarafından tedavi sayısı belirlenir. Tedavi için uygulanacak seans sayısı cilt deformasyonunun miktarına ve derecesine bağlıdır. Altın iğneler yüzün ve vücudun farklı bölgelerine güvenle uygulanabilir. Cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tedavi seçeneği olduğu için hasta kısa sürede operasyonu tamamlayabilir.

Yara izleri, gereksiz şişlik ve kızarıklık, iyileşme süresinden sonra tedaviye ihtiyaç duyulmadan ortadan kalkar. Bu işlem için kullanılan cihaz cildin yüzeyini etkilemese de alt katmanlara yüksek frekanslı enerji gönderir. Cildin alt katmanları kontrollü bir şekilde zarar görse de vücuttaki iyileşme süreci ile doğal kolajeni uyarır. Bu sayede lekeler, kırışıklıklar ve yara izleri iyileşir ve cildin kendini yenilemesi desteklenir. Bu işlemde altın iğne kullanılmasının nedeni enerji dağılımını engellemek, cilt yüzeyine zarar vermemek ve enerji kaybını azaltmaktır.

Altın iğne, çeşitli cilt kusurlarını tedavi etme yeteneğine sahip bir cilt gençleştirme yöntemidir. bu nedenle kullanım alanı oldukça geniştir. bazıları aşağıdaki gibidir:

Yanıkları ve yara izlerini tedavisi,

Kilo alımı veya hamilelikten kaynaklanan çatlakların tedavisi,

Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırma,

İnce çizgileri ortadan kaldırma,

Boyun, çene ve omuz bölgesinin görünümünü iyileştirme,

Akne ve yara izlerinin tedavisi,

Göz çevresindeki morlukları giderilmesi,

Gözeneklerin sıkılaştırılması,

Vücudun kaybolan şekil ve sarkma bölgelerini düzeltmesi,

Cilt kusurlarının giderilmesi.

Altın iğne tedavi yöntemi oldukça kolay ve acısızdır

Altın iğne uygulaması diğer birçok cilt düzeltme ve gençleştirme tekniğine göre daha kolay ve ağrısız bir yöntemdir. Uzun bir ameliyat veya cerrahi müdahale gerektirmemesi, bu tekniğin son yıllarda sıklıkla kullanılmasının ana nedenlerinden biridir. Tedavi şeklinde uygulanan altın iğne tedavisi uygulama yapılacak cilt tipine göre değişmekle birlikte genellikle 30-45 dakika arasındadır. İşlem sonrası hastanın hastaneye yatırılmasına gerek yoktur ve gerekli bilgiler sağlandıktan sonra hemen taburcu edilir.

Tedavi edilecek alanı temizlenerek işleme başlanır. Daha sonra ağrıyı gidermek için lokal anestezik krem kullanılacaktır. Kremin etkisini göstermesi için kısa bir süre bekledikten sonra işleme başlanır. Radyo frekans cihazı ve altın iğne ucu yardımıyla cilt altında yüksek frekanslı radyo dalgaları sağlanarak kontrollü bir şekilde uygulama sağlanır. Bu işlem ortalama 35-40 dakika sürer. İşlem sonrası ciltte oluşan kızarıklıklar normaldir ve bu kızarıklıklar birkaç saat içinde doğal olarak kaybolacaktır.

İşlem sonrasında mutlaka cilt güneş ışığından korunmalıdır. Bunun için yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılması önerilir. Altın iğne uygulamasının ilk seansının tamamlanmasıyla birlikte etkisi de görülmeye başlanır. İşlem bittikten sonra cilt altındaki onarım işlemi bir süre daha devam edecektir. Bu nedenle sonuçlar her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir.