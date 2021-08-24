Ağustos Hangi Burç? Ağustos Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Ağustos ayının herhangi bir gününde doğmuş olan kişiler hangi burç özelliklerini taşıdıklarını anlayabilmek için hangi gün doğduklarını belirleyerek burç özelliklerini takip edebilirler.

Ağustos Ayı Hangi Burçtur?

Ağustos ayı Aslan ve Başak burçları ile özdeşleşen bir ay olarak bilinmektedir. Ağustos ayının başlangıcında Aslan burcunun hakim olması bu ayda doğanların Aslan burcu olduğu şeklinde yanlış anlayış oluşturmaktadır. Aslan burcu olabilmesi için kişinin doğum tarihi 1 Ağustos ve 23 Ağustos arasında olması gerekmektedir. 23 Ağustos ve 30 Ağustos tarihinde doğanlar ise Başak burcu olmaktadır.

Ağustos Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Ağustos ayında doğan kişilerin burçları tarihlerine göre Aslan veya Başak burcu olarak kabul edilmektedir. 1Ağustos ve 23 Ağustos arasında doğan Aslan burcu olan kişilerin burç özellikleri şöyledir;

Aslan burcu özellikleri arasında lider olmak ve yönetici olmak yer almaktadır. Aslan burcuna sahip kişiler girdikleri ortamlarda dikkat çekmeyi ve odak noktası olmayı severler. Aslan burcu karakter olarak baskın karaktere sahip özelliktedir. Aslan burcu bireyleri çevrelerindeki insanlara baskıcı olabildiği gibi aşırı yönlendirme eğilimi de gösterebilmektedir.

Aslan burcu özellikleri arasında dış görünüşüne özen gösteren ve gösterişe meraklı olabilmektedirler. Aslan burçları şatafatlı yaşamı tercih ettikleri gibi tüm güçlerini de yaşantılarındaki gösterişe adayabilirler.

Aslan burçları tüm yönetici yanlarının yanında kolay ikna edilebilen sempatik ve duyarlı karakter özelliği göstermektedirler.

23 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri arasında doğanlar Başak burcu olarak kabul edilmektedir. Başak burcu özellikleri ise şöyledir;

Başak burcu özellikleri arasında titiz ve düzenli kişilerdir. Başak burcu özellikleri arasında çalışkan ve dürüst karakterli kişilerdir. Başak burç özellikleri arasında işleri düzenli ve tertipli yapan kişiler bulunmaktadır. Başak burcu maddi olarak kendini garanti altına almayı seven özellikte bir burç olarak bilinmektedir. 23 Ağustos ve 30 Ağustos tarihinde doğanlar Başak burcunun ilk döneminde olan burç özelliklerini taşımaktadırlar.

Başak burcu özellikleri arasında güç ve güçlü olanın yanında olmak eğilimi bulunmaktadır. Başak burçları yaptıkları işleri in karşılığını almak ve başarılarının fark edilmesini istemektedirler. Başak burçları yalnız yaşamaktan hoşlanan ve kendi istedikleri gruplar arasında yaşamayı tercih eden kişiler olmaktadır.