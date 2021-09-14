9 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 9 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burç yorumları ve burçlara ait karakter analizleri günümüzde en çok takip edilen durumlardan birisidir. Bu nedenle pek çok insan burçlarını ve genel özelliklerini araştırmaktadır.

9 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçlar kişilerin doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. 9 Ağustos da bunlardan birisidir. 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında olan kişiler aslan burcu olmaktadır. 9 Ağustos tarihi de bu tarihler aralığında yer aldığı için 9 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcu olarak kabul edilmektedir.

9 Ağustos Tarihinde Bugün Doğan Türk Ünlüler

9 Ağustos tarihinde doğmuş olan pek çok Türk ünlü bulunmaktadır. Bu tarihte doğduğu bilinen Türk ünlüler şunlardır:

- Abdi İpekçi: Gazeteci, Yazar

- Muazzez Ersoy: Klasik Türk Müziği Sanatçısı

- Furkan Aldemir: Türk Basketbolcusu

- İshak Doğan: Türk Futbolcusu

9 Ağustos Tarihinde Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

12 burçtan biri olan Aslan burcu yılın 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri aralığını kapsamaktadır. 9 Ağustos tarihinde dünyaya gelmiş kişiler de bu nedenle aslan burcu olmaktadır. Ülkemizde 9 Ağustos tarihinde doğmuş ünlüler bulunur iken pek çok yabancı ünlü de bulunmaktadır. 9 Ağustos tarihinde doğan yabancı ünlülerden bazıları ise şunlardır:

- Bob Cousy: NBA oyuncusu

- Rod Laver: Avustralyalı tenisçi

- Whitney Houston: ABD'li ses sanatçısı

- Gillian Anderson: ABD'li Aktris

- Eric Bana: Avustralyalı aktör

- Serhiy Bezhenar: Ukraynalı futbolcu

- Audrey Tautou: Fransız oyuncu

- Flippo Inzaghi: İtalyan futbolcu

9 Ağustos Aslan Burcu Yükseleni

Doğduğumuz anda güneş hangi takım yıldızına ilerliyor ise o bizim güneş burcumuz olmaktadır. 9 Ağustos tarihinde doğan kişilerin güneş burcu ise aslan olmaktadır. Fakat yükselen burcu hesaplanması biraz daha farklı olmaktadır. Kişiler doğdukları anda doğu ufkunda yükselmekte olan burca yükselen burcu adı verilmektedir.

Yükselen burcunun hesaplanabilmesi için ise doğum günü ile birlikte doğum saatinin bilinmesi gerekmektedir. 9 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burçları aslan olurken yükselen burçları değişmektedir. 24 saat içerisinde belirli aralıklara göre yükselen burcu hesaplanmaktadır. 9 Ağustos gününde saat 04:00 ile 06:00 arasında dünyaya gelen kişilerin yükseleni aslan olmaktadır. Aynı gün içerisinde farklı saat dilimlerinde farklı yükselen burçları da bulunmaktadır.

9 Ağustos Aslan Burcu Özellikleri

9 Ağustos tarihinde doğan aslan burçları önder olmayı severler. Başka kişilerin hayatlarında da önderlik yapmayı seven kişilerdir. Aslan burçları her zaman hayatta odak noktası olmak isterler. Organizasyon yetenekleri gelişmiş olan aslan burçları enerjik, güler yüzlü ve yardımsever kişilerdir.