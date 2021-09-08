8 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 8 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Güneş burçları yengeç olan insanlar, 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelmiş kimselerdir.

8 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide 8 Temmuz tarihinde doğmuş olan bireylerin burcu yengeçtir.

8 Temmuz Yükseleni

Her insanın yükselen burcu kendine özeldir. Yükselen burç doğum saatine göre hesap edilir.

8 Temmuzda Doğanların Özellikleri

Evcimen, geleneklerine bağlı hatta biraz da içine kapanık olan yengeç burçları titiz ve çalışkandır. Aile kavramına önem veren yengeçlerin olumsuz özellikleri arasında kıskançlıkları gelmektedir.

8 Temmuz Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Tarihe, 8 Temmuz günü damga vurmuş bazı önemli olaylar ve yaşanmış gelişmeler şunlardır:

8 Temmuz 1522 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıkmıştır.

The Wall Street Journal'ın ilk sayısı 8 Temmuz 1889 tarihinde yayımlanmıştır.

Mustafa Kemal 8 Temmuz 1919 tarihinde tüm resmi görevinden ve askerlikten çekilmiştir.

Sadabat Paktı, yani Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı imzalanmıştır.

8 Temmuz 1965 tarihinde TÖS, yani Türkiye Öğretmenler Sendikası kuruldu.

8 Temmuz 1967 tarihinde Hacettepe Üniversitesi kurulmuştur.

8 Temmuz 2020 tarihinde Koronavirüs salgını dünya çapında vaka sayısının 12 milyona ulaşması ile kayıtlara geçti.

8 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 8 Temmuz Ne Günü?

8 Temmuz 1938 tarihinde "Hatay'ın Kurtuluşu" kutlanır. Bu tarih Hatay-Reyhanlı'nın Fransız işgalinden kurtuluş tarihidir. Ayrıca 8 Temmuz "Dünya Revizörler Günü"dür.

8 Temmuzda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk sinema yönetmeni Kudret Sabancı doğumu 8 Temmuz 1966

Serhat Mustafa Kılıç, Türk oyuncu ve şarkıcı 8 Temmuz 175 doğumludur.

Türk sunucu, yazar, şair ve komedyen Atalay Demirci 8 Temmuz 1976 tarihinde doğmuştur.

Türk şarkıcı Zeynep Bastık ise 8 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

8 Temmuzda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Fransız yazar La Fontaine 8 Temmuz 1621'de doğdu.

Ferdinand von Zeppelin, Alman kaşif 8 Temmuz 1838 tarihinde doğmuştur.

Alman ressam Kaethe Kollowitz doğumu 8 Temmuz 1867

Ernst Bloch, 8 Temmuz 1885 doğumlu Alman filozof

Nelson Aldrich Rockefeller, Amerika'nın 41. Başkan yardımcısı 8 Temmuz 1908 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Fransız filozof ve sosyolog Edgar Morin ise 8 temmuz 1921'de doğmuştur.

Mısırlı politikacı Ahmed Nazif, doğumu 8 Temmuz 1952

Christian Abbiati İtalyan futbolcu 8 Temmuz 1977'dir.

Alman milli futbolcu Kevin Trapp 8 Temmuz 1990 doğumludur.

İsviçreli futbolcu Adrian Winter 8 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk 8 Temmuz 1991 doğumludur.

8 Temmuzda Doğan Anime Karakterleri

8 Temmuz doğumlu anime karakteri Ganta İgarashi'dir.