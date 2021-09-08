8 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 8 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Büyüleyici bir alan olarak kabul edilen Astroloji tıpkı bugün olduğu gibi eski medeniyetlerde de büyük ilgi görmüştür. Değerli çalışmalar ve eserler ortaya çıkmıştır. İşte ilgiyle okuyacağınız 8 Temmuz hangi burç, yükseleni nedir, özellikleri, 8 Temmuz günü doğan ünlüler ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik."
Güneş burçları yengeç olan insanlar, 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelmiş kimselerdir.
8 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?
Astrolojide 8 Temmuz tarihinde doğmuş olan bireylerin burcu yengeçtir.
8 Temmuz Yükseleni
Her insanın yükselen burcu kendine özeldir. Yükselen burç doğum saatine göre hesap edilir.
8 Temmuzda Doğanların Özellikleri
Evcimen, geleneklerine bağlı hatta biraz da içine kapanık olan yengeç burçları titiz ve çalışkandır. Aile kavramına önem veren yengeçlerin olumsuz özellikleri arasında kıskançlıkları gelmektedir.
8 Temmuz Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
Tarihe, 8 Temmuz günü damga vurmuş bazı önemli olaylar ve yaşanmış gelişmeler şunlardır:
8 Temmuz 1522 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıkmıştır.
The Wall Street Journal'ın ilk sayısı 8 Temmuz 1889 tarihinde yayımlanmıştır.
Mustafa Kemal 8 Temmuz 1919 tarihinde tüm resmi görevinden ve askerlikten çekilmiştir.
Sadabat Paktı, yani Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı imzalanmıştır.
8 Temmuz 1965 tarihinde TÖS, yani Türkiye Öğretmenler Sendikası kuruldu.
8 Temmuz 1967 tarihinde Hacettepe Üniversitesi kurulmuştur.
8 Temmuz 2020 tarihinde Koronavirüs salgını dünya çapında vaka sayısının 12 milyona ulaşması ile kayıtlara geçti.
8 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 8 Temmuz Ne Günü?
8 Temmuz 1938 tarihinde "Hatay'ın Kurtuluşu" kutlanır. Bu tarih Hatay-Reyhanlı'nın Fransız işgalinden kurtuluş tarihidir. Ayrıca 8 Temmuz "Dünya Revizörler Günü"dür.
8 Temmuzda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
Türk sinema yönetmeni Kudret Sabancı doğumu 8 Temmuz 1966
Serhat Mustafa Kılıç, Türk oyuncu ve şarkıcı 8 Temmuz 175 doğumludur.
Türk sunucu, yazar, şair ve komedyen Atalay Demirci 8 Temmuz 1976 tarihinde doğmuştur.
Türk şarkıcı Zeynep Bastık ise 8 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
8 Temmuzda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
Fransız yazar La Fontaine 8 Temmuz 1621'de doğdu.
Ferdinand von Zeppelin, Alman kaşif 8 Temmuz 1838 tarihinde doğmuştur.
Alman ressam Kaethe Kollowitz doğumu 8 Temmuz 1867
Ernst Bloch, 8 Temmuz 1885 doğumlu Alman filozof
Nelson Aldrich Rockefeller, Amerika'nın 41. Başkan yardımcısı 8 Temmuz 1908 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Fransız filozof ve sosyolog Edgar Morin ise 8 temmuz 1921'de doğmuştur.
Mısırlı politikacı Ahmed Nazif, doğumu 8 Temmuz 1952
Christian Abbiati İtalyan futbolcu 8 Temmuz 1977'dir.
Alman milli futbolcu Kevin Trapp 8 Temmuz 1990 doğumludur.
İsviçreli futbolcu Adrian Winter 8 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk 8 Temmuz 1991 doğumludur.
8 Temmuzda Doğan Anime Karakterleri
8 Temmuz doğumlu anime karakteri Ganta İgarashi'dir.