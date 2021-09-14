8 Ekim hangi burç ve burcu ne? 8 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Güneş Burcu ve Ay Burcu olmak üzere iki farklı burç bulunur. Doğum tarihi ile güneş burçlarını öğrenmek mümkündür. Ancak burçların kişilikleri ile ilgili detaylı araştırma yapmak isteyenlerin sadece güneş burcunu bilmesi yeterli olmaz.

8 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

8 Ekim tarihinde doğan kişilerin hangi burç oldukları da merak edilmektedir. Bu tarihte doğan kişiler Terazi burcunun özelliklerini taşır. Terazi burçları dengeli yapıları ile dikkat çekmektedir.

8 Ekim Yükselen Burcu Nedir?

Ay burcu yükselen burcu ismi ile de bilinir. Yükselen burcu öğrenmek isteyenlerin doğum tarihini bilmesi yeterli değildir. Bunun yanında doğum saatlerini de bilmeleri gerekmektedir. Yükselen burcu bu özelliği nedeni ile daha kişisel bilgiler vermektedir. Bu sebeple günümüzde pek çok kişi yükselen burcunu da merak etmekte ve çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar.

8 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

8 Ekim doğumlu Terazi burçlarının sosyal çevreleri son derece gelişmiştir. Çevreleri tarafından sevilen, sayılan insanlardır. Bu kişiler detaylara fazlaca takılır. Bu da en kötü özelliklerinden biridir. İyi bir arkadaş ve sevgili olmaktadırlar. Sevdikleri insanlara değer verirler.

Samimiyetsiz sözler ve davranışlar bu kişileri olumsuz olarak etkiler. Çevrelerinden takdir görmek isterler. Beğenilmek hoşlarına gider. Kendileri samimi oldukları için çevrelerindeki insanlardan da bunu beklerler. Samimiyetsizlik sezdikleri anda ise ortamdan uzaklaşmaktadırlar.

İş yaşamlarında hırslı ve girişimci bir yapıları vardır. Bu özellikleri sebebi ile yaptıkları işlerde genellikle başarılı olurlar. Ancak hırslarını çok abartmadan dikkatli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. İnsanlarla kolay bir şekilde iletişim kurabilirler. Sosyal sorumluluk projelerine katılmayı severler. Başkalarına yardım etmek ve adaletli davranmak tam da terazi burçlarının yapacakları hareketlerdir.

Terazi burçları boş zamanlarında hobileri ile uğraşmayı severler. Bu zamanları kendilerine ve sevdiklerine ayırmak isterler. Müzikten ve sanattan zevk alırlar. Bu konuda mükemmel bir bilgi birikimleri bulunmaktadır. Yaratıcılık özellikleri son derece gelişmiştir. Bu nedenle kendileri de sanat dallarının çeşitli kollarıyla ilgilenebilirler. 8 Ekim doğumlu Terazi burçlarının çekici bir görünümü vardır. Bunun yanında bakımlı olmayı da tercih etmektedirler. Kendileri için harcadıkları zaman son derece önemlidir.

8 Ekim Doğumlu Türk ve Yabancı Ünlüler

1997 Bella Thorne - Amerikalı Oyuncu ve dansçı

1983 Gamze Topuz - Türk Oyuncu

1971 Pınar Selek - Türk sosyolog ve yazar

1970 Matt Damon - Amerikalı Oyuncu

1956 Erman Kunter - Türk Basketbolcu

1928 Didi - Brezilyalı Futbolcu

1941 Jesse Jackson - Amerikalı Politikacı ve insan hakları aktivisti