7 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 7 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 adet güneş burcu bulunur. İnsanlar doğum tarihlerine göre bu burçlardan birine sahip olabilirler. Boğa burcu da bu 12 burç arasında yer almaktadır. 7 Mayıs tarihinde doğan kişiler de boğa burcunun özelliklerini göstermektedir.

7 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

7 Mayıs tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedir. 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler Boğa burcu olmaktadır. Bu nedenle 7 Mayıs tarihinde doğan kişiler de Boğa burcunun özelliklerini taşımaktadır.

7 Mayıs Yükseleni Nedir?

Güneş burcu tek başına insanlar hakkında bilgi vermekte yeterli olmaz. Bu aşamada yükselen burçları devreye girmektedir. İnsanlar yükselen burçları sayesinde kişisel özellikleri ile ilgili daha çok bilgi sahibi olabilirler. Yükselen burcu öğrenmek için ise doğum saatini bilmek gerekmektedir.

7 Mayısta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

7 Mayısta doğan boğa burçları nazik yapıları ile dikkat çekmektedir. Bu kişiler dışarıdan oldukça sevimli görünmektedir. Düşünceleri ile ilgili konuştukları zaman ısrarcı oldukları da görülmektedir. Hızlı bir şekilde düşünme özelliğine sahiptirler. Mizah konusunda çok gelişmişlerdir.

İnsanlara karşı rahat tavırları ile dikkat çekmektedirler. Oldukça meraklı bir kişilikleri vardır. Çevrelerinde olup biten her şeyi sorgulama eğilimindedirler. İncelik ve doğallık bu tarihte doğan kişilerin en belirgin özelliğidir.

Her konu ile ilgili bir fikirleri vardır. Boğa burçları doğaya düşkün kişilerdir. Şehrin karmaşasından kurtulmak için sık sık doğaya kaçarlar. Aşk hayatlarında ne istediklerini bilen kişilerdir. Karşılarındaki insanın da aynı şekilde davranmasını isterler.

7 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 7 Mayıs Ne Günü?

Tarihte 7 Mayıs gününde pek çok önemli olay ve gelişme meydana gelmiştir. Ancak günümüzde 7 Mayıs tarihi özel bir gün olarak anılmamakta ve kutlanmamaktadır.

7 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1998 yılında Mercedes firması Chrysler'ı 40 milyar dolara satın almıştır.

1998 yılında Apple firması Imac'i piyasaya sunmuştur.

1995 yılında Fransa'da Jacques Chirac Cumhurbaşkanı olmuştur.

1990 yılında ilk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketine ait Star 1 televizyonu test yayını gerçekleştirmiştir.

7 Mayısta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1976 Berke Hatipoğlu - Türk müzisyen

1971 Cemil Demirbakan - Türk Müzisyen

1956 Parla Şenol - Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

7 Mayısta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1987 Jeremy Menez - Fransız Futbolcu

1977 Marko Miliç Sloven Basketbolcu

1976 Dave van den Bergh - Hollandalı Futbolcu

7 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

7 Mayıs doğumlu anime karakteri yoktur.