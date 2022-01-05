6 Nokta Lifting Nedir, Nasıl Uygulanır? 6 Nokta Lifting İle Kırışıklıklara Son!

6 nokta lifting nedir?

Kozmetik uygulamalarda hyaluronik asit sıklıkla cildi nemlendirmek ve daha genç bir görünüm sağlamak için kullanılır. 6 nokta lifting, cilt üzerinde daha kalıcı bir etki yaratmak için hyaluronik asidi trehaloz molekülleri ile birleştirerek dünya çapında tıbbi güzellik uygulamalarına yenilik getiriyor. 6 nokta lifting aşısında hyaluronik asidin yanına "trehaloz" adı verilen başka bir molekül eklenir. İlk kez aşılama için kullanılan "trehaloz", hyaluronik asidin etkisini arttırır aynı zamanda cilde dayanıklılıkta sağlar.

Trehaloz etken maddesi yüzümüzde kullanılan hyaluronik asit bazlı ürünlerin su tutma kapasitesini artırır. Trehaloz enerji molekülü olduğu için cildin yenilenmesinde kullanılan enerjiye de katkı sağlar ve hücre fonksiyonlarını destekler. 6 nokta lifting aşısının bileşenleri, kollajen üreten fibroblastların genç kolajen üretmesine yardımcı olur.

Daha hızlı ve uzun ömürlü etki

Biyolojik lifting aşısı yüz bölgesine uygulandığında lifting, cilt gençleştirme, sıkılaşma ve kırışık giderme etkilerini gösterir. Ayrıca diğer aşılardan farklı olarak biyolojik lifting aşısı etkisini daha hızlı gösterir ve daha uzun süre gözlemlenir. Biyolojik lifting aşısı, 6 nokta tekniği ile tüm yüzde etki gösterir. Bu bölgelerin 3’ü çene hattı 3’ü ise yanak bölgesine uygulanır. Aynı zamanda biyolojik lifting boyun ve el bölgesini gençleştirme amacı ile de kullanılır.

6 nokta lifting nasıl uygulanır?

Belirlenen bölgelere özel iğne ile uygulama yapılır. Uygulama sonrası cilt üzerinde kızarıklık ve kabartılar görülebilir. Bu belirtilerin görülmesi normaldir, gün içinde kendiliğinden geçer.

6 nokta biyolojik lifting aşısı 20 yaş üstü herkesin için uygundur. Aşı özellikle yüz bölgesinde elastikiyeti kaybı, sarkma ve kırışıklık görülen kişiler için en ideal yöntemlerden biridir. Cerrahi yöntemlerden çekinen kişilerde içinde uygun bir yöntemdir. Dolgu uygulamalarından pek hoşlanmayan, cildi sıkılaştırmak ve lifting etkisi sağlamak için dolgu hacmini artırmak istemeyen kişiler de 6 nokta biyolojik lifting aşısı için oldukça uygun adaylardır.

6 nokta lifting etkisini ne zaman gösterir?

6 nokta biyolojik lifting aşısının etkisi ilk kullanımdan hemen sonra etkilerini gösterir. Cildin nemi artırmaya başlar ve birkaç hafta içinde cilt yenilenmesi belirginleşir. Her tedavide olduğu gibi seans sayısı da kişiye özel belirlenir. Bununla birlikte tedavi planı genellikle 3-4 hafta ara ile 2 ila 3 seans şeklinde belirlenir. Sonrasında 6-8 ay aralıklarla tek seansta uygulama yapılarak aşının etkisinin uzun sürmesi sağlanır.