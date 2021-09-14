5 Ekim hangi burç ve burcu ne? 5 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Doğum tarihi 5 Ekim olan kimseler "Terazi Burcu"dur.

5 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

5 Ekim doğumlular terazi burcudur.

5 Ekim Yükseleni

Kişinin doğum anında bazı gökyüzü durumlarına göre hesaplanan yükselen burç ancak doğum saati net bir biçimde biliniyorsa bulunabilmekte

5 Ekim Doğumluların Özellikleri

Terazi burcu insanı düzgün fiziğe sahip, çalışkan ve bakımlı olmaya özen gösteren kişilerdir. Romantik terazi burcu gerçekten severse sadık kalır. Lükse ve şatafattan keyif alır.

5 Ekim Tarihinde Meydana Gelen Olaylar ve Gelişmeler

İstanbul'da toplanan 4. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseler arasındaki ayrım derinleşti 5 Ekim 869'da.

1450 yılında bugün, Bavyera Dükü 9. Louis, Hıristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti.

Kristof Kolomb, 5 Ekim 1502 tarihinde 4. Yolculuğunda Amerika'da Kosta Rika'yı keşfetti.

Çoğu kadın 5.000 civarında Fransız 1789 tarihinde bugün kıtlığı protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü ve Kral 16. Louis Paris'e taşınmaya zorladı

Red Kit'teki Dalton kardeşlere ilham olan Dalton çetesi, Kansas'taki banka soygunlarında 1892 tarihinde bugün öldürüldü.

Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi bulduğu açıklandı. Bugünkü x ray adıyla bilinen bu çeşit ile ilgili açıklama 5 Ekim 1896'da yapılmıştır.

Portekiz'de 1910 yılında Cumhuriyet ilan edildi.

5 Ekim 1921'de İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.

Nazi Almanya'sı, Yahudilere ait pasaportların iptal edildiğini 1938 tarihinde duyurdu.

Beatles'ın ilk hit şarkısı olan Love Me Do 5 Ekim 1962 tarihinde piyasaya çıktı.

1989 tarihinde bugün Dalai Lama, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

5 Ekim 2003 tarihinde Rus yanlısı Ahmet Kadirov Çeçenistan'ın ilk Devlet Başkanı seçildi.

5 Ekim Tarihte Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

5 Ekim "Dünya Öğretmenler Günü"

5 Ekim Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Fransız yazar Denis Diderot, doğumu 5 Ekim 1713

Rene Cassin, Fransız hukukçu ve Nobel Barış Ödülü sahibinin de doğumu 5 Ekim 1887'dir.

Çek oyun yazarı ve Cumhurbaşkanı Vaclev Havel de 5 Ekim 1936'da doğmuştur.

İtalyan oyuncu Lorenaza Indovina 1966 yılında bugün dünyaya gelmiştir.

Kate Winslet 5 Ekim1975'de doğmuştur. Kate Winslet. İngiliz oyuncu ve "En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü" sahibidir.

5 Ekim Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Tür sendikacı ve siyasetçi Musa Çetin 5 Ekim 1953 tarihinde doğmuştur.

Tür Ziraat mühendisi, siyasetçi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap seçer 5 Ekim 1963 tarihinde doğmuştur.

Türk şarkıcı Bahar Kızıl 5 Ekim 1988'de dünyaya gelmiştir.

5 Ekim Tarihinde Doğan Anime Karakterleri

5 Ekim tarihinde doğan anime karakterleri bulunmamaktadır.