Haftanın kültür sanat ajandası

KAŞ VE CAZ 6.KEZ BULUŞUYOR

Caz'ın büyüleyici ritimleri, Kaş Caz Festivali bu yıl 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Kaş Marina'da, 6. kez müzikseverlerle buluşacak. Festival boyunca açılışları Dj Barthez yaparken Hey! Douglas bu yıl açılış grubu olacak. Kalben, Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer gibi isimleri ağırlayacak festivalin biletleri Biletix’te satışta. Program detayları ise @kascazfestivali sosyal medya adreslerinde.





JUDAS PRIEST KONSERİNE SAYILI GÜNLER KALDI!

Metal müziğin tanrıları olarak da bilinen Judas Priest, yeni albümleri “Invincible Shield”ın Avrupa turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Grup, konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri “Invincible Shield”dan bazı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çalacaklar. Bu konser kaçmaz.

RAPİN PARLAYAN YILDIZLARI LVBEL C5 VE ÇAKAL AYNI SAHNEDE

Lvbel C5 ve Çakal, unutulmaz bir gece için aynı sahnede olacak. En sevilen şarkılar, eşsiz performanslar ve enerji dolu anların rap severlerle buluşacağı konser, 28 Temmuz'da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde gerçekleşecek. Merakta beklenen konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.





PELİN TOĞRUL’DAN MESAFELERİ ORTADAN KALDIRAN ESERLER

Sanatın doğadan gelen estetiğini ve özgünlüğünü yansıtan Pelin Toğrul, kendine has üslubu ve eserleriyle dikkat çekiyor. Aldığı duvar sanatı eğitimini çalışmalarına yansıtan Toğrul, bu pratiği alışılmışın dışında, duvarlar yerine tuvallere taşıyor. Doğadan gelen güzellikleri sanatın büyülü dünyasıyla birleştiren Toğrul geçtiğimiz haftalarda Bodrum Sanat Fuarı'nda sanatseverlerle buluşarak dikkatleri üzerine çekti.

YILIN EN MERAK EDİLEN ALBÜMÜNE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA EKLENDİ

Hande Yener'den Teoman'a; Göksel'den Melek Mosso'ya müzik dünyasının dev isimlerinin yer alacağı albüme Gonca Vuslateri’den sonra sürpriz bir isim daha eklendi; Cem Yılmaz. Bestesi Cem Yılmaz’a ait bu sürpriz eserde Cem Yılmaz ve Genco Arı prodüktör koltuğuna birlikte oturdular. Dünya çapında başarılara imza atan ve birçok önemli ismi başarıya ulaştırdığı hit parçaları ile müzik dünyasının en önemli figürlerinden olan prodüktör ve piyanist Genco Arı, yaz sonrası “PRODÜKTÖR” isimli albümü yayınlayacağını duyurmuştu.





ROCK OFF FESTİVAL, 10. YILINI AMON AMARTH’LA KUTLUYOR

Birçok ünlü grubu ülkemize taşıyan “+1 Sunar: Rock Off” 10. yılını, aynı zamanda festivalin ilk senesinde de yer alan İsveçli grup Amon Amarth ile kutluyor. Görkemli viking sahnesi ile sahne olacak olan Amon Amarth, Johan Hegg önderliğinde, HEIDRUN OVER EUROPE turnesi kapsamında 29 Temmuz’da Parkorman’da olacak! Amon Amarth öncesinde ise, Türk metal tarihinin en büyük gruplarından Pentagram tam kadro ve elektrik seti ile sahnede olacak. Biletler Biletix’te.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇAĞDAŞ SANAT ATÖLYELERİ YAZ TATİLİ BOYUNCA ARTER’DE

27 Temmuz’da “Şişede Uçurtma” başlığıyla gerçekleşecek. Arter’in arka bahçesinde, sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen atölyelerin biletleri, giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir. Arter Öğrenme Programı kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik hem çevrimiçi hem de fiziksel ortamda düzenlenen atölyeler, her çocuğun kendi bakış açısını paylaşmasına özen gösteriyor. Bu arada tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz.





GÜMÜŞLÜK AKADEMİSİ ALTYAZI YAZ SEMİNERİ: AKINTIYA KARŞI SİNEMA

Gümüşlük Akademisi Vakfı ve Altyazı Sine Dergisi tarafından düzenlenen yaz semineri “Akıntıya Karşı Sinema” sinemanın tanımının farklı mecralarda yeniden sınandığı bir zamanda, farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda akıntıya karşı kürek çeken filmlere, türlere, yazar ve yönetmenlere yakından bakmak üzere tasarlanan bir yaz programı. Hakim kültüre başkaldıran, seyirci beklentilerine meydan okuyan, film diliyle oynayan, onu esneten, bozan ve yeniden kuran örneklere derinlemesine bakmayı amaçlayan seminerde film kültürü içinde gündemi belirleyen tartışmalar da gündeme gelecek.

20-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek seminerin eğitmenleri Ayça Çiftçi, Hakan Bıçakcı, Aslı Ildır, Fırat Yücel. Ayrıntılı bilgi ve daha fazlası için “seminer@altyazi.net” adresinden bilgi alabilirsiniz.