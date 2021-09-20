4 Aralık hangi burç ve burcu ne? 4 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar hayatımızın içinde yer alan ve zamana zamanda etkili olan bir konudur. Bu yüzden insanlar için burçlar oldukça önemlidir. İnsanlar hem kendi burçlarını hem de ünlülerin burçlarını çok merak ederler. Burçlarla ilgili daha birçok merak uyandıran unsurlar bulunmaktadır.

4 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında dünyaya gelen kişilerin burcuna baktığımız zaman yay burcu oldukları görülmektedir. Bu yüzden 4 Aralık tarihinde doğanların burcu yay olarak bilinmektedir.

4 Aralık Yükseleni

4 Aralık tarihinde doğan herkesin yükselen burcu hesaplanabilir. Ancak bu hesap için kişiye ait özel bilgilere ihtiyaç vardır. Doğum günü, tarihi ve saati gibi unsurlar ile yükselen burç hesaplanmaktadır. Bundan dolayı bu bilgiler olmadan yükselen burcu hesaplama şansı yoktur.

4 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Yay burcuna sahip olan herkes 23 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. 4 Aralıkta doğan kişiler çevresi ile iyi geçinen kişilerdir. Bu kişiler dışarıya kaldı her zaman için mutlu görünmeye çalışırlar. Ancak yay burcu kişileri kendi içinde duygusal olan kişilerdir. Yay burçları özgürlüklerine düşkündürler. Bundan dolayı bu kişileri kısıtlamak çok zordur.

4 Aralık Özel Bir Gün müdür? 4 Aralık Ne Günü?

4 Aralık günü özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Birçok kişi bilmese de 4 Aralık tarihi her sene 'Madenciler Günü' olarak kutlanmaktadır. Bu günün kutlanması ve hatırlanması ise zor şartlarda çalışan madencileri birazda olsa mutlu etmektedir.

4 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- 1897 tarihinde Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasına barış antlaşması yapıldı.

- 1943 yılında Kahire Konferansı yapıldı.

- 1945 tarihinde ABD Senatosu BM'e katılma kararını açıkladı.

- 1955 yılında Türkiye'de ilk elektrikli tren İstanbul'da çalışmaya başladı.

4 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

4 Aralıkda doğan Herkesin merak ettiği konulardan biriside bu tarihte doğmuş olan Türk ünlü isimlerdir.

- 1964, Sertap Erener / Şarkıcı ve besteci.

- 1977, Çağlar Çorumlu / Sinema ve dizi oyuncusu, tiyatrocu.

- 1977, Ertan Saban / Sinema ve dizi oyuncusu.

4 Aralıkda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

4 Aralık tarihinde dünyaya gelmiş olan birçok yabancı ünlü isimde bulunmaktadır.

- 1835, Samuel Butler / İngiliz kökenli yazar.

- 1953, Jean-Marine Pfaff / Belçikalı futbolcu.

- 1969, Jay Z / Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

4 Aralıkda Doğan Anime Karakterleri

- Asuka Langley Souryuu / Neon Genesis Evangelion