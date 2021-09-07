30 Ocak hangi burç ve burcu ne? 30 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

30 Ocak tarihinde doğan dünya üzerinde yüzlerce kişi mevcuttur. Aynı zamanda da 30 Ocak tarihinde çok sayıda tarihi nitelikteki olaylar gerçekleşmiştir.

30 Ocak Tarihinde Doğanlar Hangi Burçtur?

22 Ocak ile 19 Şubat arasında doğan bireylerin burçlarının, hava grubunda bulunan kova burcu olduğu görülmektedir. Kova burcunda yer alan özellikleri baskın bir biçimde barındıran bireyler olmaktadırlar. Kova burcu olan kişiler, doğayla ve insanlar ile arası yüksek ölçüde kuvvetli olan ve hayatta her daim pozitif bir yansıtmayla yaşamaya çalışmaktadırlar.

30 Ocak Tarihinde Doğanların Yükseleni Nedir?

Kova burcunun yükselenine bakıldığında, yükselen burcun doğum saatine bağlı olduğu görülmektedir. Yükselen burcun belirlenebilmesi için ilk olarak doğum tarihi ile birlikte doğum saatinin net bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin öğrenilmesi durumunda kova burcu olan kişilerin yükselen burçları kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir.

30 Ocak Tarihinde Doğan Kişilerin Burç Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu olan kişilerin hayal güçleri sınırsızdır. Ayrıca fikirleri bulundukları anın çok daha ötesinde, akılcıdır ve aynı zamanda da sezgisel olmaktadır. Kova burcu olan kişiler genel olarak dik kafalı şeklinde tanımlanmaktadır.

Kova burcu olan kişiler sevecen tavırları ile etrafındaki kişiler tarafından tanınmaktadır. Bununla birlikte bencil değillerdir. Cinsiyet, ırk veya sosyal durumuna bakmadan, herkesin aynı imkanlara sahip olmasını istemektedirler. Modern nitelikteki görünüşlerine rağmen inatçı ve sabit fikirli olabilmektedirler. Onlara yaklaşmak bir hayli zordur. Vakitlerinin bir bölümünü yeni bir uğraşı keşfetmek amacı ile kullanmaktadırlar.

30 Ocak’ta Yaşanan Tarihi Olaylar Nelerdir?

Kaliforniya'nın Yerba Buena kentinin ismi San Francisco olarak değiştirilmiştir.

Japonya'nın İmparatoru Mutsuhito olmuştur.

Paris Barış Konferansı kapsamında İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletinin parçalanmasını kararlaştırmışlardır.

Türk Hükümeti, Piskopos VI. Konstantin'in İstanbul’un dışına çıkarılmasını kararlaştırmıştır.

Yunanistan ile birlikte Ahali Mübadelesi Antlaşması yapılmıştır. Aralık 1923 tarihinde başlayıp 1927 tarihine kadar süren uygulama ile 400 bin Türk ile beraber bir milyonu aşkın olan Rum yer değiştirmiştir.

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur.

Boksör olan Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu olan Angelidis'i yenmiştir.

Yabancı bankaların Türkiye içerisinde şube açmaları durumu Yabancı Sermaye ile alakalı olan kanun kapsamına alınmıştır. Banka şubelerine kârlarının transfer edilmesi hakkı tanınmıştır.

30 Ocak Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler Kimlerdir?

30 Ocak tarihinde doğan Türk ve yabancı ünlüler şu şekilde olmaktadır:

Ferman Toprak

Gene Hackman

Hazım Körükçü

Richard Brautigan

Christian Bale

Murda

Abdel Zaher El-Saka

Arda Turan

Christian Brocchi

Sancakay Ilım Morgül