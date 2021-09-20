3 Aralık hangi burç ve burcu ne? 3 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 3 Aralıkta doğmuş olanların burcu "Yay Burcu"dur.

3 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burçlar arasında yer alan yay burcu 22 Kasım-21 Aralık dönemini kapsar. Bu nedenle de 3 Aralıkta doğan kadın ve erkeklerin burcu "Yay Burcu" olmaktadır.

3 Aralık Yükseleni

Astrolojinin konularından birisi de "Yükselen Burç" konusudur. Ay burcu olarak da bilinen yükselen burç kişiye özeldir, zira yükselen burç ancak doğum saatinin tam bir kesinlikle bilinmesi halinde hesaplanmaktadır. Bu sebeple de 3 Aralık doğumluların her birinin yükselen burcu özel olarak saptanmalıdır.

3 Aralıkta Doğanların Özellikleri

3 Aralık doğumlu insanların olayları çabuk kavrama ve anında pratik çözüm üretmek gibi yetenekleri vardır. Kolay iletişim kurabilen yay burcu insanı kolay sinirlenir fakat uzun süre kin tutmaz. Değişik kültürlere meraklı olan yay burcu insanı yeni yerler keşfetmeyi ve gezmeyi çok sever. Kıskançlıkları ve bazen ikili oynayabilmeleri ise olumsuz özelliklerindendir.

3 Aralık Özel Bir Gün müdür? 3 Aralık Ne Günü?

3 Aralık "Dünya Engelliler Günü"dür.

3 Aralık Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

3 Aralık 1854 tarihinde Florence Nightingale Hastanesine adını veren hemşire, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmıştır.

Pakistan ile Hindistan arasında 3 Aralık 1971'de savaş başlamıştır.

3 Aralık 1971 tarihinde Prof. Dr. Mümtaz Sosyal 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiştir.

3 Aralık 2002 tarihinde silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girmişlerdir.

3 Aralıkta Doğan Türk Futbolcular ve Ünlüler

Bu tarihte doğmuş olan Türk futbolcu ve ünlülerden bazıları şunlardır:

Osmanlı padişahı II. Beyazıd 3 Aralık 1447'de doğmuştur.

Türk iş kadını ve siyasetçi Aylin Nazlıaka 3 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk makine mühendisi ve akademisyen Temel Kotil, doğumu 3 Aralık 1959'dur.

Türk futbolcu Hakkı Yeten doğumu; 3 Aralık 1910

Türk Alman futbolcu Selçuk Alibaz 3 Aralık 1989'da doğmuştur.

3 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Polonya asıllı İngiliz yazar Joseph Conrad 3 Aralık 1857'de doğmuştur.

Avusturyalı psikanalist anna Freud 3 Aralık 1895 doğumludur.

Amerikalı pop müzik sanatçısı Andy Williams 3 Aralık 1927 tarihinde doğmuştur.

Ozzy Osbourne, İngiliz şarkıcı, doğumu 3 Aralık 1948

Katarina Witt, Alman buz patencisinin doğum tarihi 3 Aralık 1965'dir.

İspanya futbolcu David Villa 3 Aralık 1981 tarihinde doğmuştur.

3 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

3 Aralık doğumlu anime karakterleri "Aya Kominato", "Shuusei Kagari"dir.