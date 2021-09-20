29 Aralık hangi burç ve burcu ne? 29 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 22 Aralık-21 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burcu "Oğlak Burcu"dur. Bu durumda 29 Aralık tarihinde doğmuş insanların burcu oğlaktır.

29 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcuna göre 29 Aralık günü doğan kadın ve erkeklerin burcu "Oğlak Burcu"dur. Oğlak burcu, toprak grubu bir burçtur.

29 Aralık Yükseleni

Yükselen burç güneş burcundan farklıdır. Kişinin yükselen burcu ancak doğum saati tam bir kesinlikle biliniyorsa tespit edilebilir. Bu sebeple "yükselen burç" kişiye özeldir.

29 Aralıkta Doğanların Özellikleri

29 Aralıkta dünyaya gelen insanlar oğlak burcu olmaktadırlar. Oğlak burcu insanlarının en temel özellikleri fiziksel olarak genellikle ince yapılıdırlar. Çoğu kez güler yüzlü, dürüst ve güvenilir kimselerdir. Oğlak burcu her zaman ciddi ve konuşma ve davranışlarında da biraz çekingendir. Oğlak burcu iş yaşamında başarılı ve kararlıdır. İyi bir iş arkadaşıdır. Oğlak burcu insanı azimli, çalışkan ve kararlıdır.

29 Aralık Özel Bir Gün müdür? 29 Aralık Ne Günü?

Tarihte 29 Aralık özel bir gün olarak geçmemektedir.

29 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Geçmişte 29 Aralık tarihinde yaşanmış ve gerçekleşmiş bazı olaylar şöyledir:

29 Aralık 1845 tarihinde Teksas ABD'nin 28.eyaleti olmuştur.

29 Aralık 1989 tarihinde Çekoslovakya Devlet Başkanı olarak Vaclev Havel seçilmiştir.

29 Aralık 1995 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak kriz

29 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

29 Aralık tarihinde doğmuş olan bazı Türk ünlüler ve futbolcular şunlardır:

29 Aralık 1929 tarihinde Türk piyanist Yaşar Güvenir doğmuştur.

Türk müzik insanı Edip Akbayram 1950 tarihinde doğmuştur.

Türk gazeteci Murat Yetkin 29 Aralık 1959 tarihinde dünyaya gelmiştir.

29 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

29 Aralık tarihinde dünyaya gelmiş bazı yabancı ünlüler ve futbolcular ise şunlardır:

Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Ronald Coase 1910 tarihinde doğmuştur.

İngiliz baterist Cozy Powell 29 Aralık 1947 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İngiliz oyunca Jude Law 29 Aralık 1972 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Macar tenisçi Agnes Szavay da 29 Aralık 1988 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı şarkıcı Ross Lynch 1995 yılında doğmuştur.

Litvan futbolcu Tadas Simaitis'in de doğum tarihi 29 Aralık 1995'dir.

29 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

29 Aralık tarihli anime karakteri bulunmamaktadır.