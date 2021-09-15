29 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 29 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

29 ağustos burcu bir toprak burcudur. 29 ağustosta doğmuş olan kişiler bir takım spesifik özellikleri ile tanınmaktadır.

29 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 ağustosta doğan kişiler toprak burçlarından olan Başak burcuna aittir. 29 ağustosta doğmuş kişiler Başak burcudur.

29 Ağustos Tarihte Bugün

- Osmanlı ordusu 1521 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı fethetti.

- Kanuni Sultan Süleyman komutasında ki Osmanlı ordusu Macar ordusunu kısa süre içerisinde Mohaç'ta bozguna uğrattı.

- Osmanlı imparatorluğu ordusu Budin'i ele geçirdi.

- Portekiz 1825 yılında Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

- Goodyear adlı dünyaca ünlü lastik firması kuruldu.

- Kanada'da yer alan Quebec köprüsü inşa sırasında çöktü ve bu kazada 75 işçi hayatını kaybetti.

- 1933 yılında Almanlar Yahudileri toplama kamplarına almaya başladı.

- Sovyet Sosyalistler Birliği üretmiş olduğu ilk atom bombasını Kazakistan'da denedi.

- 1996 yılında Türkiye ve İsrail arasında ikinci kez bir askeri anlaşma imzalanmıştır.

29 Ağustosta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

- John Locke (Filozof)

- Jean Aguste (Ressam)

- Oliver Holmes (Yazar)

- Juan Santamaria (Ulusal Kahraman)

- Ingrid Bergman (Oyuncu)

- Sono Osata (Dansçı)

- Charlie Parker (Caz sanatçısı)

- Paul Henze (Strateji Uzmanı)

- Viv Anderson (Futbolcu)

- James Hunt (F1 Pilotu)

- Mehveş Emeç (Piyanist)

- Thomas Tuchel (Teknik direktör ve futbolcu)

- Muhammet Ali Kurtuluş (Futbolcu)

- Volkan Arslan (Futbolcu)

- William Levy (Oyuncu ve Model)

29 Ağustos Yükseleni

29 ağustosta doğan kişilerin yükselenini hesaplamak için mutlaka doğum saatini net bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Doğum saatine göre yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz.

29 Ağustos'ta Doğanların Özellikleri

Genellikle lider ruhlu kişilerdir. Aynı zamanda çok zeki olurlar. Olayları çözme yetenekleri aşırı derecede gelişmiştir. Bundan dolayı çevresi tarafından takdir edilirler. Her zaman duygularını ön plana çıkarırlar. Bir olayda mantıksaldan çok duygusal yönünü ortaya çıkarırlar. 29 ağustosta doğan kişiler daha fazla çalışmaktan itina etmezler.

Tembellik hayatlarında en sevmediği kavramlardan bir tanesidir. Yalan söylemekten de hoşlanmazlar. Aynı zamanda görsel hafızaları çok gelişmiştir. Her zaman bu özelliklerini kullanırlar. Hayatta var olan zevkleri onlar için çok önemlidir. Zevkleri için yapmayacakları şey yoktur. İster gizli ister gizli değil bütün zevklerini yaparlar. Arkadaşları ile ikili ilişkileri de çok iyidir. Arkadaşları tarafından dost canlısı ve sırdaş olarak anılırlar.