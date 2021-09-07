28 Şubat hangi burç ve burcu ne? 28 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

28 Şubat burçları, hayatında karşı karşılaştığı pek çok ortama kolaylıkla uyum sağlar. Aynı zamanda bu kişiler, hoşgörülü ve içten insanlardan oluşuyor. Bu burcun insanları, çevreyi ve gezmeyi de çok seviyor. Bu günde doğan kişiler genellikle, çok romantik aşıklardır.

28 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

28 Şubat tarihinde doğan kişiler, sabırlı ve gönlü bol bir kişiliğe sahiptir. Bu günde doğan kişiler tipik özelliklere sahip oluyor ve “Balık” burcuna dahil oluyor. 28 Şubat tarihinde doğan burçlar, Su grubuna dahil oluyor. Aynı zamanda bu şahıslar durgun ve rahatlatıcı musiki tarzları ile öne çıkar. Balık burçları, duyarlı olmaları gibi özelliklere sahiptir.

28 Şubat Yükseleni

Burçlar arasında yükselen burcun da önemi büyüktür. Özellikle de bireylerin kişilik özellikleri yükselen burçları yansıtır. Ama yükselen burcunu öğrenmek için kişilerin doğum tarihlerinin yanı sıra doğdukları saat de çok önemlidir. Bu nedenle de 28 Şubat tarihinde doğan kişilerin yükselen burçları değişiklik gösterir.

28 Şubatta Doğanların Özellikleri

Balık burcu kişileri aşırı duygusal kişiler şeklinde yorumlanır. Hayal kurma konusunda çok yetenekli olan balık burçları bu nedenle de sanata da yatkın kişilerdir. Balık burçları, arkadaşlık duygularına her zaman çok önem verirler. Bu burçlar, iyi niyetli kişiler olup her zaman anlayışlı kişilerdir. Aynı zamanda girdikleri ortama çok kolay bir şekilde uyum sağlarlar. Hayatları boyunca yeni şeyler öğrenmek için çabalar ve çalışırlar.

28 Şubatta Özel Bir Gün müdür? 28 Şubat Ne Günü?

28 Şubat tarihi, Miladi takvime göre yılın 59. günüdür. Aynı zamanda 28 Şubat günü;

1918 yılında Trabzon'un Of ilçesinden Rusya ve Ermenistan birliklerinin çekildiği tarihtir.

Sivil Savunma Günü

28 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1945 yılında Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi imzaladı.

1921 yılında TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

1935 yılında Wallace Carothers, ilk defa naylonu keşfetti.

İlk defa bir basketbol maçı 1940 yılında ABD'de televizyonlardan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da gerçekleştirdiği basketbol maçı, aynı zamanda televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.

1947 yılında Tayvan'da halk ayaklanması sonucunda büyük can kayıpları verilerek bastırıldı.

28 Şubatta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

28 Şubat’ta doğan yabancı ünlüler, Michel de Montaigne ve Brian Jones'dır. 28 Şubat doğumlu olan Türkler ise, Deniz Gezmiş ve Muhsin Ertuğrul'dur.

28 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

28 Şubat tarihinde doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.