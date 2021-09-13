28 Haziran hangi burç ve burcu ne? 28 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre burçlar, sabit burçlar ve değişken burçlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Güneş burcu olarak da bilinen sabit burçlar insanların aslında doğum tarihine göre belirlenir.

28 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

28 Haziranda doğan kişiler, kişilerin güneş burcu yengeç burcudur. Yengeç burcunun temel elementi sudur. Yengeç burcunun yönetici gezegeni ise, Ay'dır. Yengeç burcu su grubu içinde yer alan burçlar arasında bulunur.

28 Haziran Yükseleni

Astrolojide yükselen burç olarak bilinen ay burcu kişiye özel bir burçtur. Yükselen burçlar, kişilerin doğum saatine göre hesaplanır. Yükselen burcunun hesaplanabilmesi için kişinin doğum saati tam ve kesin bir şekilde bilinmesi gerekir.

28 Haziran Doğanların Özellikleri

Yengeç burcunun temel elementi sudur. Yengeç burcunun sahip olduğu yönetici gezegeni ise, Ay'dır. Yengeç burcu, su grubuna mensup olan burçlar arasında yer alır. Yengeç burcunun şanslı sayıları ise, 3 ve 7 olup, şanslı günleri ise, pazartesi günüdür. Yengeç burcunun kıymetli taşları amber ve aytaşıdır. Yengeç burcu insanı ailesine çok düşkün ve evcimendir. Yengeç burçlarının temel özellikleri arasında ise, çok becerikli ve merhametli bir kişilikleri olması yer alır. Aynı zamanda çok iyi de bir anne ve baba olurlar.

28 Haziran Özel Bir Gün müdür? 28 Haziran Ne Günü?

28 Haziran Miladi takvime göre yılın 179. günü, artık yıllarda ise, 180. günüdür. Aynı zamanda 28 Haziran günü;

Ukrayna'da Anayasa Günü olarak kutlanır.

28 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1763 yılında Macaristan'nın Komárom kentinde, 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

1919 yılında I. Dünya Savaşı'nın sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

1894 yılında İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi.

1895 yılında El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek, "Orta Amerika Birliği"ni kurdu.

1923 yılında Darülfünun, Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

2011 yılında Google, yeni sosyal ağ projesi olarak Google+'ı duyurdu.

1984 yılında Türkiye'de 13 ilde sıkıyönetim kaldırıldı. Bu illerden de 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi. Diğer 4 ilde uygulanan olan olağanüstü hâl uygulamasına da son verildi.

28 Haziran Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

28 Haziran’da doğan yabancı ünlüler John Cusack, Kathy Bates, Jean-Christophe Rufin'dır. 28 Haziran doğumlu olan Türkler ise, Harun Tekin, Yiğit Arı ve Ali İhsan Varol'dur.

28 Haziranda Doğan Anime Karakteri

28 Haziranda doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.