26 Ocak hangi burç ve burcu ne? 26 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar, doğum tarihlerinde güneşin pozisyonuna göre hesaplanmaktadır. 12 tane güneş burcu vardır. Doğum tarihlerine göre insanlar güneş burçlarını öğrenebilirler. Her burcun kendine has bir takım özellikleri bulunmaktadır.

26 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Ocak ile 18 Şubat tarihi arasında doğan kişilerin güneş burcu Kova olmaktadır. Dolayısıyla 26 Ocak tarihinde doğan kişiler Kova burcu özellikleri göstermektedir.

26 Ocak Yükseleni Nedir?

Kişiler sadece Güneş burçlarının değil yükselen burçlarının da özelliklerini göstermektedir. Güneş burcunu öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli iken yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini de bilmesi gerekmektedir. Doğum saati değişikliklerine göre yükselen burçları da değişiklik göstermektedir.

26 Ocakta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu insanının bilinen en önemli özelliği özgürlüklerine çok düşkün olmalarıdır. Bu burç hava grubunda yer almaktadır. Yönetici gezegenleri ise Satürn ile Uranüs olmaktadır. Genellikle uzun boylu olurlar. Koyu renk gözleri vardır. Saçları açık renklidir. Gezmeyi ve yeni yerler görmeyi severler.

Yardımsever özellikleri vardır. İnsanlara ellerinden geldiğinde yardım etmektedirler. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Hayal güçleri çok gelişmiştir. Hümanist yapıları ile dikkat çekerler. Oldukça sevecen bir yapıları vardır. Bu özellikleri ile hemen dikkatleri üzerlerine çekerler. Sabit fikirli olmaları çoğu zaman başlarına dert açabilir. Bazı zamanlar da kibirli davranabilirler.

26 Ocak Özel Bir Gün müdür? 26 Ocak Ne Günü?

26 Ocak tarihinde pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Bu tarih her sene Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır.

26 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

1946 yılında Felix Gouin Fransa başbakanı seçilmiştir.

1948 yılında Milli Korunma Mahkemeleri kaldırılmıştır.

1988 yılında The Phantom of the Opera isimli müzikal ilk defa sahnelenmiştir.

2006 yılında Dünya Ekonomik Dorumu, İsviçre'de toplanmıştır.

26 Ocak Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1980 Ertuğrul Arslan - Türk futbolcu

1978 Sinan Çalışkanoğlu - Türk sinema ve dizi oyuncusu

1959 Nuri Bilge Ceylan - Türk film yönetmeni ve senaristi

1940 Ayten Gökçer - Türk Sinema ve Tiyatro Oyuncusu

1914 Dürrüşehvar Sultan - Osmanlı'nın son halifesi olan Abdülmecid Efendinin kızı

26 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

2000 Ester Exposito - İspanyol Oyuncu

1992 Colton Underwood - Amerikan futbolu oyuncusu

1997 Gedion Zelalem - Amerikan Futbolcu

1963 Jose Mourinho - Portekizli teknik direktör

26 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

26 Ocakta doğan anime karakteri bulunmamaktadır.