25 Ekim hangi burç ve burcu ne? 25 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

25 Ekimde doğan kişiler, 12 burçtan biri olan akrep burcunu temsil eden bir günde doğmuş demektir. Akrep burcu değişken kişisel ve karakteristik özelliklere sahip olan bir burçtur. En net özelliği ise, çok zeki bir burç olmasıdır.

25 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

25 Ekim burçlar içinde akrep burcunu temsil eden bir gündür. Akrep burcunun aralığı 23 Ekim -21 Kasım arasıdır. Hem 23 Ekim hem de 21 Kasım bu burca dahil olan günlerdir. Akrep burçları, çok çalışkan, tutkulu, kararlı ve güçlü bir kişiliğe sahip olan bir burçtur.

25 Ekim Yükseleni

25 Ekimde doğan kişiler için belirlenmiş olan herhangi bir yükselen burç bulunmamaktadır. Her iki saatte bir yükselen burcu değişiklik gösterir. Bu nedenle de belli bir burç yükseleni olmaz. Yükselen burcunu öğrenebilmek için kişinin doğduğu saatin tam olarak bilinmesi gerekir. Aynı zamanda bunun için artı olarak bazı bilgiler gerekir. Örnek olarak cinsiyet ve doğum saati bilinmesi gerekli olan bilgilerdir.

25 Ekim Burç Özellikleri

Akrep burcu çok keskin karaktere sahip olan bir burçtur. Tam anlamı ile öngörülemez bir karaktere sahiptirler. İstedikleri zaman da çok büyük işler başarabilirler. Parayı ve zenginliği çok seven bir burçtur. Duygu ile değil de daha çok mantık gücü ile hareket ederler. Çok hırslı bir yapıları vardır. Bu yapıları ise, onları çoğu zaman başarıya ulaştırır. Genellikle karamsar bir yapıları vardır ama bir o kadar gizemli kişilikleri onları daha da çekici kılar. Eğer kendilerini yetiştirirlerse en yüksek kariyere sahip olabilirler. 25 Ekim burcunun en önemli özelliklerinden birisi de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir kişilikleri olmasıdır. Hiçbir zaman çekimser kalmazlar ve her zaman en öndedirler.

25 Ekim Tarihte Bugün

1760 yılında III. George Büyük Britanya Kralı oldu.

1854 yılında Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar kentini kuşatan Türk, İngiliz, Fransız ittifak kuvvetleri arasında gerçekleşen Balaklava Savaşı yapıldı. (İngiliz şair Alfred Tennyson'un "Hafif Süvari Alayının Hücumu" şiirine ilham veren bir savaştır.)

1971 yılında Çin, Birleşmiş Milletler'e alındı.

2001 yılında Microsoft, Windows XP işletim sistemini piyasaya sürdü.

25 Ekimde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

25 Ekimde doğan yabancı ünlüler Georges Bizet, Anne Tyler, Pablo Picasso ve Katy Perry'dir. 25 Ekim doğumlu olan Türkler ise, Aşık Veysel Şatıroğlu, Elif Şafak, Cemal Reşit Rey ve Ediz Yıldırımer'dir.