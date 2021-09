24 Haziran hangi burç ve burcu ne? 24 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Son zamanlarda pek çok insan burç yorumlarına ve gökyüzü hareketlerine göre günlük tahminleri ve yorumları takip ediyor ve ona göre de hayatına şekil veriyor.

24 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Haziranda doğan kişiler, yengeç burcunun içinde yer alır. Burçların içindeki en duyarlı ve en duygusal burç olarak da bilinir. Yengeç burçları, çok sayıda insanı kapsayan bir burçtur.

24 Haziran Yükseleni

Yengeç burcuna göre, yükselen burç bilgileri verilmez. Yükselen burç bilgilerini öğrenebilmek için kişinin öncelikle tam olarak hangi saatte dünyaya geldiğinin bilinmesi gerekir. Aksi taktirde yükselen burç bilgileri de tam olarak tutmayabilir.

24 Haziranda Doğanların Özellikleri

Yengeç burçları, duyarlılıkları ve duygusallıkları ile dikkat çeker. Çok iyi ve düzgün bir karaktere sahip olan yengeç burçları, aynı zamanda her işte mükemmelliği araması ve bunun için detaycı çalışması ile de bilinir. Yaptıkları her işi mükemmel bir şekilde yapmaları ve çok rahat bir şekilde sorumluluk almaları, onları her zaman bir adım daha öne taşır. Yengeç burçları da aynı zamanda taşıdığı liderlik özellikleri ile bilinir. Büyük bir gruba kolaylıkla liderlik yapabilen ve herkesin takdirini kazanmayı başarabilen bu burç türü, aynı zamanda hayatı da çok hızlı yaşamayı sever.

24 Haziran Özel Bir Gün müdür? 24 Haziran Ne Günü?

24 Haziran, Miladi takvime göre yılın 175. günü, artık yıllara göre ise, 176. gündür.

24 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1441 yılında İngiltere Kralı olan VI. Henry, Eton Koleji'ni kurdu.

1936 yılında Türkiye milli basketbol takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı. Maçın sonucunda ise, 49-12 galip geldi.

1938 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1910 yılında Japonya, Kore'yi istila etti.

1901 yılında Pablo Picasso'nun eserleri ilk kez sergiye çıkardı.

1976 yılında 13. Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Film Ödülü"nü ise, yönetmen Atıf Yılmaz’ın Deli Yusuf filmi almaya hak kazandı.

1992 yılında (Türkiye Kamu - Sen) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

24 Haziranda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

24 Haziran tarihinde doğan yabancı ünlüler Lionel Messi ve Juan Román Riquelme'dir. 24 Haziran'da doğan Türkler ise, Erkin Koray ve Can Doğan'dır.

24 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

24 Haziranda doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.