23 Nisan hangi burç ve burcu ne? 23 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişilerin burcu, boğa olarak ifade edilebilir. Boğa burcu, toprak grubu burçları arasında yer almaktadır. Boğa burcunun karşıt burcu ise Akrep burcu olarak bilinmektedir.

23 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

Nisan ayında iki farklı burç bulunmaktadır. Nisan ayında hem koç burcu hem de boğa burcu yer almaktadır. 23 Nisan tarihinde doğan kişiler, boğa burcu olurlar. Boğa burcu olan kişiler ise son derece kararlı kişiler olarak bilinmektedir.

23 Nisan Yükseleni

Yükseleni boğa olan kişilerin, maddeciliği çok fazla önemsediği söylenebilir. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece güvenilir kişilerdir. Yükselen burcu boğa olan birisinin yetenekleri ile ön plana çıkacağı işler yapması durumunda kısa süre de başarı elde etmesi de mümkündür. Maddiyata önem veren boğa burcu kişileri, çalışmaya ve iş yaşantılarına çok fazla özen gösterirler.

23 Nisan da Doğanların Özellikleri

23 Nisan tarihinde doğan kişilerin yatırım alanında oldukça başarılı olduklarını söylemek mümkündür. Maddiyata oldukça fazla önem verirler. Buna bağlı olarak da çalışma hayatlarında oldukça yoğun olarak yer alırlar. Boğa burcu kişilerinin, yetenekleri ile para kazanmayı hedefledikleri de bilinmektedir.

23 Nisan Özel Bir Gün müdür? 23 Nisan Ne Günü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl ülkemizde kutlanmaktadır. 23 Nisan özel bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilen bir gündür. Aynı zamanda 23 Nisan 1920 tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün olarak da ifade edilebilir.

23 Nisan Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1920 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve ilk kez toplandı.

1935 yılında Polonya'da anayasa kabul edildi.

1960 yılında İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.

1961 yılında İlk TBMM binası müze haline getirildi.

23 Nisan da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1895 - Yusuf Ziya Ortaç

1906 - Sâdi Yâver Ataman

1919 - Bülent Arel

1926 - Suavi Süalp

1927 - Ahmed Arif

1928 - Avni Anıl

23 Nisan da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1928 - Shirley Temple

1936 - Roy Orbison

1954 - Michael Moore

1960 - Steve Clark

1995 - Gigi Hadid

23 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

Haruyuki Arita - Accel World, 23 Nisan tarihinde doğan bir anime karakteridir. Boğa burcu olan başka anime karakterleri de bulunmaktadır.