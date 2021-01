23.32 Ne Demek? 23.32 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Ters saatler genellikle çift saatlerin aksine olumsuz yorumlar içermektedir. Fakat endişe etmeyin bazı ters saatler size ipucu vererek yapmak üzere olduğunuz hatadan alıkoyabilir, hatta gerçekleri görmenizi ve aklınızın başına gelmesini sağlayabilir.



23:32 Saat Anlamı Nedir?



Saat 23:32’nin anlamına baktığımızda bu saatin sizi bazı hatalardan alıkoyacağına şahit olabilirsiniz. Sevdiğini ya da hoşlandığınız veya sevgili olduğunuz kişi hayatınız boyunca beklediğiniz kişi değil. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Aslında sizde onun, o kişi olmadığından gayet eminsiniz. Fakat nedense kendini kandırmayı seçiyor ve ona bağlıymış, onu seviyormuş gibi davranıyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın.



Ona bağlıymış ve seviyormuş gibi görünmek hem sizi kandırıyor hem de yolunuza serilecek kısmetleri kapatıyor. Kısaca kendi kendinize bir buhranın içerisine düşünüyor ve ters yöne doğru çırpınmayı yine kendiniz seçiyorsunuz. Onu çoktan unutmaya yüz tuttunuz ve unutun. Karşınıza gelecek fırsatları ve kısmetleri değerlendirmek istiyorsanız artık vazgeçmenin vakti geldi de geçiyor bile.



Saat 23:32 Hoşlandığın Kişi Kim?



Hoşlandığınız kişi kim? Asıl soru ondan gerçekten hoşlanıyor musunuz yoksa kendinizi mi kandırıyorsunuz? Onun size bu kadar uzak olması mı hoşunuza gidiyor yoksa bu hoşlanma hissi sadece ona olan hayranlık ve elde etme çabası mı? Kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. O kişiden gerçekten, tüm kalbinizle hoşlanmıyorsunuz ve sadece kendinize bir şeyleri kanıtlayama çalışıyorsunuz. Kanıtlamak istediğiniz şey de onu elde edebileceğinizdir.



Peki, onu elde ettiğiniz ne olacak? Bir insanın kalbini sadece kendi içinizde verdiğiniz savaştan dolayı mı kıracaksınız? Önce onu ne kadar sevdiğinize ikna edecek ve sonrasında avucunuzun içerisine alıp hevesiniz geçince yarı yolda mı bırakacaksınız? Unutmayın ki hayat karmalarla dolu ve birini yaptığınız kötülük dönüp dolaşıp sizi bulur. Aynı duruma düşmenizi sağlar. Saat 23:32’de bu arzunuzdan vazgeçmeniz için size gönderilen bir işaret niteliğindedir. Onun kalbini kendinizle çelişkileriniz yüzünden yaralamayın.



Saat 23:32, Değer miydi?



Saat 23:32 ve şu vakitte düşündüğünüz şey, sevgili olduğunuz ya da evlendiğiniz kişiye değip değmediğidir. Hatta uzun zamandır bu çelişki içerisinde çırpınıp duruyorsunuz. Gerçekten o kişi beklediğiniz, aradığınız ve ruh ikizim diyebileceğiniz kişi mi? Yaptığınız onca şey, verdiğiniz ödün, koşturmaca. Bu insan için değer mi? Söylemeye gerek yok sanırım. Siz zaten değmediğini tecrübe ederek görmüş ve yaşamışsınız. Şu an bunu düşünüyor olmanız da pişmanlığınızın ne denli yüksek olması.



En başta vaktinizi boş yere harcadığınız için pişmansınız. Belki de daha iyi, daha olgun ve daha dürüst biriyle zamanınızı geçirerek çok daha mutlu olmak varken, gerçeği görüp bile bile bu insanla olmaya karar verdiğiniz için pişmansınız. Fakat kimse size söylemedi mi? Zararın neresinden dönerseniz kardır. Artık kendinizi kandırmayı bir kenara bırakmalı, gerçekleri görmekten kaçınmamalı ve onunla olan ilişkinizi sonlandırmalısınız.



Birlikte olduğunuz her dakikadan ve her saniyeden dahi pişman görünerek, sadece kavgaları daha çok arttıracak, birbirinize karşı sonu gelmeyen saygısızlıklar yapmaya başlayacak ya da buna devam edeceksiniz. Sizin hak ettiğiniz ilişki bu değil. Bugüne dek ilişkinizi ayakta tutabilmek için pek çok şeye sessiz kaldınız, peki ne değişti? Yoksa siz sessiz kaldıkça o, arsızlaşmaya devam mı etti? Kendinize bunları sordukça aslında onun değmediğini göreceksiniz. Sevginizi ve değeri artık sizi hak eden birine vermenin vakti geldi.



Ters Saatlerin Anlamı



Çift saatlerde olduğu gibi tek saatlerinde anlamları var ve verdiği bazı işaretler vardır. Ters saatlerin anlamlarını sizler için derledik.



