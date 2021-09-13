22 Nisan hangi burç ve burcu ne? 22 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

22 Nisan tarihinde çok sayıda olay gerçekleşmiştir. Bununla beraber yine bu tarihte çok sayıda ünlü de doğmuştur.

22 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojiye bakıldığında güneş burçlarının 12 adet olduğu görülmektedir. Bu burçlar insanların doğum tarihilerine göre saptanmaktadır. 22 Nisan tarihinde doğan insanların burcu boğa burcu olmaktadır.

22 Nisan Burcu Yükseleni Nedir?

Astroloji kapsamında güneş burcunun haricinde bir de "yükselen burç" mevcut olmaktadır. Ancak yükselen burçlar kişisel nitelikte olan burçlardır ve insanların doğum saatlerine göre hesap edilmektedir. Doğum saatini bilen insanların yükselen burçlarının hesaplayabilmesi mümkün olmaktadır.

22 Nisan Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcunun elementi topraktır ve yönetici gezegeni ise Venüs'tür. Aynı zamanda bu burç boğa sembolü ile gösterilebilen bir burçtur. Boğa burcunun uğurlu olan sayıları 4 ve 6 olmaktadır. Değerli taşı ise zümrüttür. Boğa burcu olan kişiler hırslıdırlar ve emeline ulaşabilmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Boğa burçları realist ve otoriterdir. Bu kişiler aynı zamanda sadıktırlar ve sadakatsizliği af edemezler. Boğa burcu olan kişiler evlerine bağlıdırlar. Boğa burcunun olumsuz fonksiyonları ise alınganlığı, tembelliği ve inatçılığı olduğu görülmektedir.

22 Nisan Özel Bir Gün Müdür?

22 Nisan Dünya Günü olarak kutlanmaktadır. Öncelikle San Francisco’da 1969 senesinde düzenlenmiş olan Ulusal UNESCO Dünya Konferansı kapsamında John McConnell tarafından dünyanın yaşamı ile güzelliğini kutlayıp karşı karşıya kalınmış olan çevresel tehditlere dikkat çekmek amacı ile bir özel günün düzenlenmesi düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.

22 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Brezilya'nın Corinthians isimli futbol takımını Beşiktaş, İstanbul'da 1-0 mağlup etmiştir.

Yüksek Hâkimler Kurulu'nun ve Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı, içlerinde Yarbay Talat Turhan'ın da yer aldığı beş subayın, "Genç Komünistler Ordusu" imzalı olan bildiri dağıttıkları gerekçesi ile gözaltına alınmış olduğunu açıklamıştır.

Dünya Günü ilk defa kutlanmıştır.

Türkiye Gazetesi kurulmuştur.

22 Nisan Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

22 Nisan tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

Atıf Kaptan

Feriha Tevfik

Sezin Akbaşoğulları

Zeynep Mansur

Şarık Tara

Fikret Kuşkan

Musa Uzunlar

Yusuf Sezgin

Şeklinde sıralanabilmektedir.

22 Nisan Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Nicolas Douchez

Kaká

Amelle Berrabah

Michelle Ryan

Amber Heard

David Luiz

john Obi Mikel

Richard Colson Baker

Shelvin Mack

Ryu Hwa-young

Şeklinde sıralanmaktadır.

22 Nisan Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

Inosuke Hashibira 22 Nisan tarihinde doğan bir anime karakteridir.