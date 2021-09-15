21 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 21 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Son zamanlarda burç yorumları tahmincilerinin sayısı önemli ölçüde artarak insanlar bu alana daha da fazla merak duymaya başladı.

21 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burç yorumları pek çok astrolog ya da astroloji uzmanı tarafından her hafta ve her ay düzenli olarak yapılıyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında burç yorumları düzenli olarak yayınlanıyor. 21 Temmuz gününde doğan kişiler, yengeç burçları olarak bilinir. Yengeç burçlarının diğer burçlara göre daha farklı özellikleri bulunur. Ülkemizde de çok fazla sayıdaki 2. burç olarak bilinir. Dünya genelinde de sayısı oldukça fazla olan bir burçtur.

21 Temmuz Burç Özellikleri

21 Temmuz tarihinde doğan kişiler yengeç burcu özelliklerini taşırlar. Rutinden her zaman kaçarlar. Geleneksellikten hiç hoşlanmazlar. Çevresindeki her şeye karşı çok meraklıdırlar. Aynı zamanda da onları diğer insanlardan ayıran çok önemli yetenekleri vardır.

21 Temmuz Yükseleni

Kişilerin hangi burca mensup olan kişilerin burcu doğum tarihine göre belirleniyor. Yükselen burcunu belirlemek için ise sadece doğum tarihini bilmek yetmiyor. Yükselen burcunu öğrenebilmek için doğum saatini de öğrenmek gerekiyor.

21 Temmuz Tarihte Bugün

1711 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında Prut Antlaşması imzalandı.

1798 yılında Napolyon'un zaferi ile Fransızlara Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı" gerçekleşti.

1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

1913 yılında Türk Birlikleri, Edirne'yi Bulgar işgalinden kurtardı.

1946 yılında Türkiye'de ilk defa çok partili seçimler yapıldı. Bunun sonucunda CHP 395, DP 64 Milletvekili kazandı.

1977 yılında Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu.

1988 yılında Amerikan Rock grubu Guns N' Roses'un ilk albümü, aynı zamanda dünyanın en çok satan debut albümü aynı zamanda da bir sanatçının ya da grubun çıkardığı ilk albüm olma özelliği taşıyan Appetite for Destruction yayınlandı.

1998 yılında TBMM'de yedi Milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

2017 yılında Ege Denizi'nde, Türkiye'nin Muğla ilinin Bodrum ilçesinin 10 km güneydoğu tarafında ortaya çıkan 6.6 M büyüklüğündeki deprem sonucunda, Yunanistan'ın İstanköy adasında iki kişi öldü, 300'den fazla kişi ise, yaralandı.

1977 yılında Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu.

1981 yılında Sıkıyönetim Komutanlığı, Gırgır dergisinin yayınını dört hafta süreyle durdurdu.

1998 yılında TBMM'de yedi Milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

21 Temmuzda Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

21 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler Rachael Flatt, Kristian Nushi, Nikolay Kozlov'dur. 21 Temmuz doğumlu olan Türkler Özgür Can Öney, Fulya Zenginer, Aslıhan Yener'dir.