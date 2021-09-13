21 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 21 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

21 Mayıs doğumlu insanların burcu ikizlerdir.

21 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojiye göre 21 Mayıs tarihinde doğanlar ikizler burcudur. Astrolojide güneş burcu olarak adlandırılan burçlar kişilerin doğum tarihinde göre saptanır.

21 Mayıs Yükseleni

Astrolojiye göre yükselen burç ancak kişinin doğum saatine göre belirlenebildiği için herkese özel bir durumdur.

21 Mayısta Doğanların Özellikleri

21 Mayıs doğumlular ikizler burcudur. İkizler burcu girişken, zeki ve konuşkan insanlardır. Samimi ve dost canlısı olan ikizler ikiyüzlü kişilerle pek anlaşamazlar. Hayata pozitif ve neşe ile bakarlar.

21 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 21 Mayıs Ne Günü

21 Mayıs "Dünya Süt Günü" olarak kabul edilmiştir. ayrıca "21 Mayıs Diyalog ve Kalkınma İçin Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü"dür.

21 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Tarihte 21 Mayıs gününde yaşanmış önemli olan tarihi olayları şöyle sıralamak mümkündür:

1864 tarihinde Çerkesler, Rusya tarafından soykırıma maruz kalıyorlar ve Osmanlı topraklarına sürgün ediliyorlar.

1881 tarihinde Clara Barton tarafından Amerikan Kızılhaç kurulmuştur.

1904 tarihinde Paris'te FİFA kurulmuştur.

21 Mayıs 996 tarihinde III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giymiştir. 21 Mayıs 2020 tarihinde Nobel Ekonomik Ödülü sahibi Amerikalı ekonomist Oliver E. Williamson hayatını kaybetmiştir. Ünlü İngiliz yazar Barbara Cartland 2000 yılının 21 Mayıs günü vefat etmiştir. 21 Mayıs 2019 tarihinde ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Yavuz Özkan vefat etmiştir.

21 Mayısta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Tarihte 21 Mayıs günü doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şu kişilerdir:

Ünlü Türk akademisyen ve tarihçi İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 tarihinde doğmuştur.

Türk fotoğrafçı Nihat Odabaşı 1968 tarihinde doğmuştur.

Türk atlet Gülcan Mıngır 1989 tarihinde doğmuştur.

Türk sinema ve dizi oyuncusu Saygın Sosyal 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk futbolcu Aydın Çetin 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk Milli futbolcu Muhammed Ali Atam 1988 tarihinde doğmuştur.

Türk futbolcu Dorukhan Toköz 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

21 Mayısta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 21 Mayıs günü doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları şu kişilerdir:

Albrecht Dürer, Alman ressam 1471 tarihinde 21 Mayıs günü dünyaya gelmiştir.

1688 tarihinde İngiliz şair Alexander Pope dünyaya gelmiştir.

1994 tarihinde İngiliz dalgıç Tom Daley dünyaya gelmiştir.

21 Mayıs 1997 tarihinde İtalyan futbolcu Federico Bonazzoli doğmuştur.

İngiliz futbolcu Luke Garbutt 1993 tarihinde doğmuştur.

Brezilyalı futbolcu Mateus de Souza 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Amerikan milli futbolcu Edson Buddle 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir.

21 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

21 Mayıs doğumlu anime karakteri bulunmamaktadır. Fakat mayıs ayının farklı tarihlerinde doğmuş başka anime karakterleri vardır.