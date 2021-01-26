21.21 Ne Demek? 21.21 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

21.21, önemli bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu çifte saat size başarı ile taçlanacağını söylüyor.



21.21 Ne Demek?



Ayna saati 21.21'in arkasındaki mesaj sorumluluk, yükümlülük, odaklanma ve adanmışlıkla ilgilidir. Proaktif olmakla ve zorlukları üstlenmeye ve kendi başınıza çözmeye hazır olmakla ilgilidir.



Eylemlerinizin sonuçlarını dürüst bir yürekle almakla ilgilidir. Öz saygı ve öz-değer uyandırması gereken bir mesajdır. Bu, kişinin kendini kabul etmesi ve belki iyileştirilmesi gereken şeyler üzerinde çalışması gerektiğini gösterir.



Başkalarını başarısızlıkları için suçlamayın ve kendinizi suçlayarak zaman harcamayın. İyi tanımlanmış hedefleriniz var, bu yüzden onlara ulaşmaya odaklanın.



Bu mesajın gerçek anlamı budur. Hesap verebilirlik, ilerlemenin ilk adımıdır. Bu mesaj sadece başarısızlıklardan şikayet etmeden zorlukların üstesinden gelme yeteneği ile ilgili değildir. Aynı zamanda kendine saygı ve sevgi ile ilgili bir mesajdır.



Başarılarınızı kabul edin ve onlarla gurur duyun. Başarılarınızdan gurur duyduğunuzu söylemekten korkmayın. Bazen kendinizi şımartın.



İşin garibi, tam da bu yüzden birçok sorumlu insan, kontrolü kaybedeceklerinden ve başardıklarını mahvedeceklerinden korkarak bunu yapmaktan kaçınırlar. Her şeyde olduğu gibi, istenen şey denge.



21.21 Saat Anlamı Nedir?



Melek sizi uyarıyor ancak soğukkanlı olmalısınız! Harika bir sentez ruhunuz var ve büyük projeleri doğrudan üstlenebiliyorsunuz, ancak boğulma riskiyle mücadelenin üzerinde kalmaya çalışın! Özgürce verirsiniz, ancak bazen kişisel iyiliğinize zarar verir.



21:21 pm saatini görerek meleğiniz size kendinize zaman ayırmanız gerektiğini söyler! Meditasyon için harika imkanlarınız var, daha sık pratik yapmalı ya da böyle değilse başlamalısınız! Size ilahi bilgelik aşılar ve kendinizi yenilemenizi sağlar. İç savaşlarınız varsa, bu yararlı olabilir.



21: 21'de karşılık gelen koruyucu melek: Damabiah etki süresi ile 21:40 arasındadır. O, yaşam kaynağının sembolüdür! Onun yardımı ve rehberliği ile projelerinizin başarısını biliyorsunuz! Özellikle mesleği insanlara yardım etmekse.



Örneğin meditasyon yardımı ile iç yaşamınızı akıllıca keşfetme fırsatı verir. Kendinizi bir büyüden veya kötü bir ruhtan kurtarmak istiyorsanız, sizi kötülüğün karşısında asla yalnız bırakmaz!



21.21 Ne Anlama Gelir?



21:21 sayı dizisi, yukarıdaki mesajı mükemmel bir şekilde açıklayan 2 ve 1 sayılarından oluşur.

1 numara başlangıçları ve sonları, ilk adımı ve hedefi, liderliği, otoriteyi, ilk olmayı, en iyi olmayı, rekabetçi ruhu, tazeliği, enerjiyi ve pozitif ruhu temsil eder, iyimserlik.



Enerjisi genellikle başlangıç ​​ile başarı arasındaki şeyi gözden kaçırdığı için, en güçlü ve hassas titreşim sayılarından biridir.



Birincisi, bireysellik, hırs ve irade, güç, faaliyet, hazır olma, şöhret, şöhret, güç ve kendine güvenin gücü. Riskli de olsa, bunların hepsi olumlu özelliklerdir.



Bir dereceye kadar dengelenmeleri ve kontrol edilmeleri gerekir; aksi halde bu güçlü enerji sizi yiyip bitirebilir. İşte burada 2 numaranın titreşimi devreye giriyor. 2 numara uyum, uyum, denge, bağlantı, şefkat, nezaket, içgörü, özverilik, adaletle ilgili aşk ve diplomasi. Doğal çekicilik, empati, anlayış ve hoşgörü ile ilgilidir. Bu kombinasyonda uyum ve denge yaratır.



Kısacası, bu rakamlar, başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şeyi, insanlarla ve dünyayla denge ve uyum içinde temsil eder.



Bu sayıları toplarsanız sonuç 6 olur (2 + 1 + 2 + 1 eşittir 6). 6 numara bu kombinasyona başka bir hava katıyor. 6 numara bakım, şifa ve hizmet enerjileri ile rezonansa girer. Bu, öncekini tamamlamak için gereken titreşimdir. Başkaları için çocuk olmanın önemi hissini uyandırır.