2021’de Her Yerde Göreceğiniz Örgü Saç Modelleri

İşte bu yıl her yerde göreceğiniz örgüler…

Fransız saç örgüsü

Dağınık Fransız örgüsü bu yıl rahatlığın simgesi haline geliyor. Rahat bir kullanım ve romantik bir görünüm sunan bu örgü modeliyle evde, sporda, markette hemen her yerde tüm gün boyunca bozulmadan dolaşabilirsiniz. Aynı zamanda dağınık görünümü sayesinde rüzgârdan kaçmanıza da gerek kalmıyor. Oldukça doğal görünen saç örgüsünü dilerseniz kimseye ihtiyacınız olmadan yandan da kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Uzun ve sık örgüler/Afrika örgüsü

2021’de bu saç örgülerini çok sık göreceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. İlk başta uzun zaman ve uğraş gerektirse de genellikle uzun saçların tercih ettiği sık örgüler, sonrasında çok fazla bakım gerektirmiyor. İster bir güzellik merkezinde yaptırın isterseniz de evde yapabileceğiniz sık örgülerle günlerce aynı tarzda dolaşabilirsiniz. Ayrıca renkli boncuklar ve ipleri de kullanarak bu örgülerle harika bir stile imza atabilirsiniz.

Çift Hollanda örgüsü

Çift Hollanda örgüsünün önümüzdeki yıl boyunca en sıcak saç stillerinden biri olması bekleniyor. Soğuk kış aylarında şapka ya da bereyle de kullanabileceğiniz bu örgü stili çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor. Hollanda örgüsü halk arasında genellikle ters Fransız örgüsü olarak bilinir. Yüzünüzü ortaya çıkaran ters örgüler aynı zamanda havalı bir görünüm katıyor.