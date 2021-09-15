20 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 20 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

20 Temmuz tarihinde doğan kişiler yengeç burcuna sahip olurlar. Yengeç burcunun kendine özgü karakteristik özellikleri vardır.

20 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Kişilerin doğum tarihi, kişinin burcunu belirler. Bu nedenle de burcu öğrenmek için doğum tarihinin bilinmesi gerekir. 20 Temmuz tarihinde doğan kişiler yengeç burcuna sahip olurlar. Yengeç burçlarının da kendilerine göre bazı fiziksel ve karakteristik özellikleri bulunur. Yengeç burcu olmak için 23 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğmak gerekir.

20 Temmuz Yükseleni

Doğum tarihleri sadece hangi burca sahip olduğunuzu öğrenmenizi sağlar. 20 Temmuz tarihinde doğan birinin yükselen burcunu bilmesi için doğum yeri ve doğum saatini bilmesi de gerekir. Sadece bu şekilde yükselen burç rahatlıkla bulunabilir.

20 Temmuz Burcunun Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler aşırı duyarlı ve hassas olurlar. Aynı zamanda da kolay kırılabilen bir yapıları vardır. Arkadaşlığa ve aileye çok değer veren yengeç burçları karşısındaki kişiden de aynı karşılığı da almak isterler. Onlar için sevmek ve sevilmek en önemli değerler arasında yer alır. Yengeç burcuna sahip olan kişilerin sezgileri çok kuvvetli olur. Bu kişilerin sorumlulukları çok yüksek olduğu için çevrelerinde her zaman ön planda tutulurlar.

20 Temmuz Tarihte Bugün

1402 yılında Ankara Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Yıldırım Bayezid ve Büyük Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda gerçekleştirilen savaş, Timur'un zaferi ile sonuçlandı.

1871 yılında Britanya Kolumbiyası, Kanada Federasyonu'na katıldı.

1903 yılında Ford ilk arabasını üretti.

1881 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli Kabile Şefi olan Sioux Kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.

1916 yılında I. Dünya Savaşı'nda Rus askerleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Gümüşhane kentini işgal etti.

1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesini imzalandı.

1940 yılında Danimarka, Birleşmiş Milletler'den ayrıldı.

1944 yılında II. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'e, Alman Ordusu'ndan olan bir Albay'ın (Claus von Stauffenberg) önderliğinde, başarısız olarak sona eren bir suikast girişimi de gerçekleştirildi.

1969 yılında tarihte ilk defa insanlı bir uzay aracı, Ay'a ulaştı. Bunun sonucunda ise, Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Aya ilk ayak basan insan ise, astronot Neil Armstrong oldu.

20 Temmuz Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

20 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler Gisele Bündchen, Maia Shibutani, Willie Solomon'dur. 20 Temmuz doğumlu olan Türkler ise, Zilan Odabaşı, Yusuf Şimşek'tir.