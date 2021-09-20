18 Aralık hangi burç ve burcu ne? 18 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yay burcunun yönetici gezegeni, astrolojide şansı, cömertliği ve iyimserliği temsil eden Jüpiter’dir. Eflatun ve turkuaz, bu burcun uğurlu renkler arasında yer alıyor.

18 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcudur. Dolayısıyla doğum tarihi 18 Aralık olanlar da yay grubuna dahildir.

18 Aralık Yükseleni

Yükselen, bir burcun karakteristik özelliklerini doğrudan doğruya etkiler. 18 Aralıkta doğanlar doğum saatini ve cinsiyetini yazarak yükselenini öğrenebilir.

18 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Sık sık özeleştiri yaparak hatalarını düzeltmeye çalışırlar.

2- Sabırsız oldukları için her işin çabucak sonuçlanmasını beklerler.

3- Net olmak onlar için son derece önemlidir. Bu nedenle belirsiz olan şeylerin bir an önce netlik kazanmasını isterler.

4- Yay kadını özgürlüğüne düşkündür ve kendisine karışılmasından hiç hoşlanmaz.

5- Özgüvenleri yüksektir. Bu nedenle kendilerine rakip oldukları kişilere meydan okumaktan çekinmezler.

6- Yaşam felsefeleri ya hep ya hiçtir.

7- İş yerinde son derece disiplinli olan yaylar, kendisine verilen her görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışır.

18 Aralık Özel Bir Gün müdür? 18 Aralık Ne Günü?

18 Aralık, 2000 yılında Uluslararası Göçmenler Günü ilan edildi. Her yıl 18 Aralıkta mültecilerin mevcut sorunları hakkında birçok panel ve sempozyum düzenlenmekte, bu sorunların çözümü için dernekler bir araya gelmektedir.

18 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 18 Aralık 1885 tarihinde, Amerika Birleşik Devletlerinde kölelik resmen kaldırıldı.

2- 18 Aralık 1969 tarihinde Büyük Britanya'da idam cezası kaldırıldı.

3- Rastgele Balthazar ve Yankesici filmlerinin yönetmeni Robert Bresson, 18 Aralık 1999 tarihinde vefat etti.

18 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Orhan Duru:

Türk Öykücülüğünün önemli isimlerinden biri olan Orhan Duru 18 Aralık 1933 tarihinde doğdu.

2- Mehmet Güleryüz:

Sürrealist resimleriyle tanınan Mehmet Güleryüz'ün doğum tarihi:

18 Aralık 1938

18 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Brad Pitt:

Dövüş Kulübü, Soysuzlar Çetesi ve Kill Them Softly filmlerinin başrol oyuncusu Brad Pitt, 18 Aralık1963 tarihinde doğdu.

2- Santiago Canizares:

Real Madrid'de ve Valencia'da forma giyen file bekçisi, 18 Aralık 1969 tarihinde doğdu.

3- Sia Furler:

Avustralyalı şarkıcı Sia Furler'in doğum tarihi: 18 Aralık 1975

18 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

18 Aralıkta doğan tek anime karakterinin adı Tomoya Aki'dir.