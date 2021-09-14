12 Ekim hangi burç ve burcu ne? 12 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Güneş burçlarını öğrenmek için kişilerin doğum tarihini bilmesi gerekir. Bu sayede kolay bir şekilde kendilerinin ya da başkalarının burçlarını öğrenebilirler. 12 Ekim tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler.

12 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

12 tane güneş burcu vardır. Doğum tarihlerine göre kişilerin burçları farklılık göstermektedir. 12 Ekim tarihinde doğan kişiler de burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. Bu tarihte doğan kişiler Terazi burcunun özelliklerini göstermektedirler.

12 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları Ay burcu ismi ile de bilinir. Yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatini bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ay burçlarının daha kişisel olduğu söylenmektedir. Kişiler ile ilgili detaylı karakter özelliklerini öğrenmek için yükselen burçlarının öğrenilmesi son derece önemlidir.

12 Ekimde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

12 Ekim tarihinde doğan Terazi burçları parasal anlamda güçlü olmak adına çok çalışırlar. Finansal konularda başarılı olmaları nedeni ile insanlar yatırım ve finansal konularda terazi burçlarına danışmaktadır. Bu tarihte doğan terazi burçlarının aile bağları çok gelişmiştir. Evlenip yuva kurmaya önem verirler. Bu nedenle genç yaşlarda evlendikleri görülmektedir. Terazi burçları şımartılmayı seven kişilerdir. Bunun yanında kendileri de sevdikleri insanları şımartmayı sevmektedirler.

12 Ekim doğumlu terazi burçları çevrelerindeki insanlara sürpriz yapmaktan hoşlanmaktadırlar. Sevdikleri kişilere sürpriz doğum günü partisi gibi etkinlikler hazırlamak tam da terazi burçlarına göre bir harekettir. Dış görünüşlerine çok önem vermektedirler. Kişisel bakımlarını ne olursa olsun ihmal etmezler.

Terazi burçlarının güçlü bir kişilikleri vardır. Yardıma ihtiyacı olan kişilere ellerinden gelen yardımı yaparlar. Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine katılmak tam da bir terazi burcuna göredir. İnsanların dertlerini dinler ve onlara destek olmaya çalışırlar. Çoğunlukla temizlik takıntıları vardır. Bu nedenle kendileri ile yaşayan insanların da her zaman düzenli olmasını isterler. Ebeveynlik konusunda oldukça başarılıdırlar. Koruyucu bir yönleri vardır. Bu yönlerini her alanda gösterebilirler. İnce bir zevkleri vardır. Herkese hak ettiği gibi davranma özellikleri bulunur.

12 Ekimde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1990 Bora Akkaş - Türk dizi ve sinema oyuncusu

1992 Josh Hutcherson - Amerikalı Oyuncu

1988 Calum Scott - İngiliz Şarkıcı

1984 Deniz Gönenç Sümer - Türk tiyatro sanatçısı

1981 Engin Akyürek - Türk dizi ve sinema oyuncusu

1979 Derya Can - Türk serbest dalışçı

1980 Andreas Constantinou - Kıbrıslı Futbolcu

1971 Güntekin Onay - Türk Spor Spikeri

1974 Ebru Gündeş - Türk şarkıcı ve sunucu

1975 Fettah Can - Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı