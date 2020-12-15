10 Asırlık Saç Koruyucu: Ayı Yağı İle Tanışın!

Ayı yağı nedir?

Ayı yağı, 10’ncu yüzyılda İngiltere’de boyun iltihaplanmasının engellenmesi için kullanıldı. 13’ncü yüzyılda ise Fransızlar Gut hastalığına bu ender bulunan yağ ile çare aradı. O dönemlerde ayı yağı gibi devenin hörgüçlerinden alınan yağ da; ağrı, sızı ve burkulmaları tedavi etmede yumuşatıcı olarak uygulanıyordu. Her iki yağı kullanırken, hasar gören bölge ılık su ile temizlendikten sonra ve bu yağlarla sarılıyordu.

Avrupa’da kullanımın yaygınlaşması ile ayı yağı, Osmanlı Devleti'nde de görüldü. Bu dönemde halkın tedavi amaçlı olarak tercih ettiği hayvansal bir ürün olarak göze çarpıyordu. Osmanlı döneminde ise ayının dokularından elde edilen katı yağ, kırık-çıkık ve burkulmalarda dışarıdan kullanılıyordu.

Ayı yağı saç için nasıl kullanılır?

Son yıllarda Rusya’nın ayı yağını saç ve saç sorunları ile ilgili kullanması; Avrupa’da unutulan bu hammaddeyi tekrar hatırlattı. Rusya, ardından da Ukrayna’da ayı yağı, androgenetik kelliğin önlenmesi amacıyla kullanılmaya başladı. Erkeklerin yüzde 80’i, kadınların ise yüzde 50’sini etkileyen androgenetik saç dökülmesi her ne kadar bir hastalık gibi görünmese de ciddi saç kaybına sebep olur.

Ayı yağı, erkek tipi saç dökülmesini erteleyen ve kellik sebebi ile daralan kıl köklerini genişletir. Saç tellerinin büyüme fazını uzatan Ayı Yağı, saç tellerinin belli bir uzunluğa ulaşmadan dökülmemelerini sağlar.

Kozmetik endüstrisinin gelişmesi ve inovasyonu ile ayı yağı bazı şampuanlarında içeriğinde yer almaya başladı. Bu ürünlerin düzenli kullanımı saç sağlığı açısından beklentilerinizin ötesinde sizi mutlu edebilir. Saç sorunu yaşanan bölgeye masaj yaparak uygulamanız verim almanızı sağlar.

Ayı yağı saç kıran tedavisinde de kullanılan bir maddedir. Zayıflamış saç köklerini besleyen ayı yağı, saç telini kalınlaştırır ve saç köklerini besler. Ancak unutmayın ki hayvansal ve bazı bitkisel yağlar alerjik özellikler taşıyabilir. Uygulama yapmadan önce kolunuzun bir parçasına bu yağı sürerek küçük bir alerji testi yapabilirsiniz. Ayrıca ayı yağının hamileler tarafından kullanılması da önerilmiyor.