1 Haziran hangi burç ve burcu ne? 1 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 1 Haziran tarihinde doğmuş olanlar İkizler burcudur.

1 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji güneş burcunu 12 başlık altında ele almaktadır. Güneş burçları kişilerin doğum tarihine göredir. 5 Haziran doğumlular da "İkizler Burcu" grubunda yer alır.

1 Haziran Yükseleni

İnsanların burçlar konusunda en fazla merak ettikleri "yükselen burç"tur. Yükselen burç, insanların doğum saati üzerinden saptanır ve bu sebeple de doğum saatinin bilinmesi gerekir.

1 Haziranda Doğanların Özellikleri

1 Haziran doğumlu ikizler burçlarının en temel özellikleri zekaları, girişken yapılarıdır. İkizler burcu meraklıdır ve mesleki anlamda bu alanlarda çok başarılı olur. Seyahat etmeyi sever. Kıvrak bir zekaya sahiptir. Dostlarını titizlikle seçer ve güvenirse çok sağlam dostluklar kurar.

1 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Tarihte bugün yani 1 Haziranda gerçekleşmiş bazı olaylar şöyledir:

1 Haziran 1869 tarihinde Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini almıştır.

Bu gün 1911 yılında THY kurulmuştur.

Sümerbank bünyesinde "Nazilli Basma Sanayi Müessesesi" kurulmuştur.

Berlin şehri ikiye bölünmüştür.

1 Haziranda Özel Bir Gün müdür? 1 Haziran Ne Günü

Tüm dünyada 1 Haziran "Dünya Çocuk Günü" olarak kutlanır. Bunun yanında bugün "Dünya Bankacılar Günü", "Gözlükçüler ve Optisyenler Günü", "Dünya Fenilketonüri Günü" olarak kutlanır.

1 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1 Haziran tarihinde doğmuş olan yabancı ünlülerden ve futbolculardan bazı kimseler şunlardır:

İtalyan gök bilimci Geminiano Montanari 1 Haziran 1633'de doğmuştur.

Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe 1 Haziran 1926 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Sovyet kozmonot Georgi Dobrovolski doğumu 1 Haziran 1928

İngiliz mimar Norman Foster doğumu 1 Haziran 1935

Amerikalı sinema oyuncusu Morgan Freeman da 1 Haziran 1937 tarihinde doğmuştur.

Heidi Klum, Alman manken doğumu da 1 Haziran 1973'dür.

Alman amatör pilot Mathias Rust 1 Haziran 1968 tarihinde doğdu.

Nijeryalı futbolcu Chinedu Obası 1 Haziran 1986 doğumludur.

Meksikalı futbolcu Javier Hernandez 1 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur.

1 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1 Haziran doğumlu Türk ünlüler ile Türk futbolcular:

Türk dil bilimci, romancı ve yazar Şemseddin Sami doğumu 1 Haziran 1850

Türk yazar Reşit Enis Aygen 1 Haziran 1909 doğumludur.

Türk avukat ve siyasetçi Ali Müfit Gürtuna 1 Haziran 1952 doğumludur.

Türk oyuncu Selin Şekerci 1 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur.

Tük futbolcu ve teknik direktör Şenol Güneş 1 Haziran 1952 doğumludur.

1 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

1 Haziran doğumlu anime karakterleri Kamul, Chihaya Ayase'dir.