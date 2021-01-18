01.01 Ne Demek? 01.01 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Beklediğiniz bir haber mi var? O haberin gelmesine çok az kaldı, saat 01:01’i tesadüfen görmek haberin yakın zamanda geleceğine yorumlanır.

01:01 Saat Anlamı Nedir?

Saatler 01:01’i gösteriyor. Sizde o sırada saate baktınız ve saatin 01:01 olduğunu gördünüz. Çift sayıları görmenin bir anlam ifade ettiğini biliyorsunuz. Hemen telefonunuza ya da bilgisayarınıza sarıldınız ve ne anlama geliyor internette aramaya başladınız. O halde ilk güzel haberi biz verelim size. 01:01 saati beklediğiniz o güzel haberin size kısa zaman içerisinde geleceğini müjdelemektedir. Evet, bu haber o çok hoşlandığınız kişinin sizinle iletişim kurmaya başlaması da olabilir.

Bu haberin gelmesi için çok beklediniz ve sonunda beklediğinize değecek. Belki eski sevgilinizden olabilir, belki şu an ilişkide olduğunuz kişiden, belki de hoşlandığınız ama henüz bundan haberdar olmayan kişiden. Haberiniz yolda, eli kulağında, ha geldi ha gelecek merak etmeyin.

Saat 01:01 Bu Haberle İlişki Durumunuz Değişecek

Uzun zamandır onu düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Ondan bir haber alsam da sohbet başlasa, zamanla konu konuyu açsa da şu hoşlandığım kişi de beni tanıyıp benden hoşlansa diye düşünüp durdunuz hep. Vakit geldi! Hoşlandığınız kişiden bir haber alacaksınız ve tam da düşündüğünüz gibi konu konuyu açacak, o da sizden hoşlanmaya başlayacak. Saatte gördüğünüz 01:01 bu hayalinizin gerçeğe dönüşeceğine dair bir işaret taşımaktadır.

Gelen bu haberi aman ha kötüye yormayın. Onun hastalandığını duyabilirsiniz, başına gelen ufak çaplı bir olay ya da moralini bozacak bir durumla karşılaşmış olabilir. Sıvayın kollarınızı ve onu avutmaya başlayın. Güzel şeyler söylemekten çekinmeyin. Yardım elinizi uzatın ve başı sıkışıklığında size ulaşmasını isteyin. Bir şeye ihtiyacı var mı diye sorun, sorun ki konu konuyu açsın, dallansın budaklansın.

Saat 01:01 Teklif Yolda!

Uzun zamandır birliktesiniz, ya da evlisiniz… Saat gece yarısını geçmiş kara kara düşünüyorsunuz. Düşüncelere öyle bir dalmışsınız ki saatler geçmiş, bir de bakıyorsunuz saat 01:01. Tüm o karanlık düşünceler aydınlığa dönüşmüş, bulutlar dağılmış ve gecenin o karanlık vakitlerinde bile güneş yüzünüze gülümsüyor. Çünkü beklediğiniz o haber, belki de o teklif eli kulağında bekliyor. Acele etmeyin, onun size sormasını bekleyin. Belli ki o da biraz düşünceli. Fakat kararından emin. Size o teklifi yapacak ve o güzel haberi verecek.

İlişkiniz biraz monotonlaşmış gibi görünebilir gözünüze, ama bu ilişkiyi canlandırmak biraz da sizin elinizde. O güzel haberi aldığınızda sizde ona bir sürpriz yapabilirsiniz. Neden olmasın? Sonuçta o, bu haberi size vermek için çok çaba sarf etti ve sonunda bu haber bir kutlamayı hak ediyor. Kutlamanın planını da siz organize edebilirsiniz.

Bu haberle ya da bu teklifle ilişkinizin bağları sağlamlaşacak ya da bir sonraki seviyeye geçecek. Artık hayal kırıklıkları yok. İkinizde bu ilişki için yeri geldi kendinizden ödün verdiniz, yeri geldi zamanınızdan ama sonuca bakmak gerekiyor. 01:01 saatini görmek bu sonucun iyi olacağına ve beraberliğiniz bir ömür boyu süreceğine işaret eder.

Çift Saatlerin Anlamı

Her çift saatin bir anlamı vardır. Tüm çift saatlerin ayrıntılı anlamlarını ve vereceği işaretleri sizler için araştırdık ve her birini bir araya getirdik. Saatlerin anlamları acaba gerçek mi? diye düşünmeden önce çift saatlerin anlamlarına bir göz atın deriz.

00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23