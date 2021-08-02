Yengeç nasıl temizlenir? Pratik yengeç pişirme yöntemleri

Deniz ürünlerinden vazgeçemeyenler için farklı alternatiflerden biri de yengeç. Yengeç, parçalanmış olarak veya bütün halinde pişirilebilir. Peki yengeç nasıl temizlenir ve pişirilir? İşte detaylar...



Yengeç nasıl temizlenir?



İlk olarak yengecin kol ve bacakları kesilir. Daha sonra üst kabuğu ayrılır. Arka kısımdaki iki kası kesilerek veya elle iki parçaya ayrılır. Ardından karın kısmındaki iç organları temizlenerek bol su ile yıkanır ve süzülür.



Yengeç nasıl pişirilir?



Yengeçlerin hepsi aynı yöntemle pişirilebilir. Bunun için ızgara, haşlama ve buharda pişirme tercih edilebilir. Pişirme süresi de yengecin büyüklüğüne, miktarına ve parçalanmış olmasına göre değişir.



Yengeç haşlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri eğer haşlama yapılacaksa, su sıcak olmamalı. Çünkü yengeçler de su ile birlikte yavaş yavaş kaynayacaktır.



Yengeç etinin buharda pişirilmesi de tercih edilebilecek güzel yöntemlerden biri. Çünkü etin besin değeri kaybolmayacaktır. Ancak etin suyunun kaybolmaması için buharda fazla tutmamak gerekir.