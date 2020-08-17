Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla çıtır çıtır tulumba tatlısı yapılışı

Tulumba tatlısının en önemli özelliklerinden biri, yağda kızartılan tatlının soğuk şerbete atılmasıdır. Aksi takdirde tatlınızın kıvamı hayal ettiğiniz gibi olmaz. Bu nedenle tulumba tatlısı yapacaksanız şerbeti önceden hazırlamanızda fayda var. Böylece siz tatlının hamurunu hazırlar ve kızartma aşamasını hallederken şerbetiniz güzelce soğuyacak zamanı bulabilir.

TULUMBA TATLISI HAMURU NASIL OLUR?

Tulumba tatlısının hamurunu yaparken de dikkat etmeniz gereken iki önemli nokta var. Bunların birincisi yumurtalar, ikincisi de nişasta.

Tulumba tatlısının hamuru, pataşu ya da şu hamuru denen ve profiterol yapımında da kullanılan hamur gibidir. Önce su ve yağ kaynatılır, ardından yağlı suya un eklenir. Unun ardından en önemli faktör ise yumurtalardır. Yumurtanın diğer malzemelerle iyice kaynaşması gerekir. Bu nedenle yumurtaları teker teker eklemeyi ve bu esnada hamuru elinizden geldiğince hızlı karıştırmayı unutmayın.

Bu hamuru yağda kızartmak yerine fırında pişirir ve içini doldurursanız ekler ya da profiterol yapmış olursunuz.

Nişastaya gelirsek, tulumba tatlısının çıtır çıtır olmasını sağlamanın yolu hamuruna mısır nişastası ilave etmektir. Nişastayı da tıpkı yumurtalar gibi hamura iyice yedirmelisiniz.

TULUMBA TATLISI NASIL PİŞİRİLİR?

Nefis bir tulumba tatlısı pişirmek için bilmeniz gereken en önemli şey hamurları atacağınız yağın soğuk olması gerekliliğidir. Evet, yanlış okumadınız, tulumba tatlısı yaparken hamurları kızgın yağa değil soğuk yağa atmalısınız. Ardından tencereyi ocağa alıp tatlınızı pişirmeye başlamalısınız.

Pişirme aşamasında büyün bir ocak kullanmayı ve altını açmayı da ihmal etmeyin. Böylece tatlınızın çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz. Hamurlar pişerken yağı bir kevgirle sürekli karıştırmak da tatlının çıtırlaşmasına yardımcı olur.

TULUMBA TATLISI TARİFİ

Peki tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte çıtırlık ve lezzet garantili nefis tulumba tatlısı tarifi…

Malzemeler:

Hamuru için:

750 mililitre su

500 gram yumurta

25 gram tereyağı

7 adet yumurta

50 gram mısır nişastası

Kızartmak için:

Bol miktarda sıvı yağ

Şerbeti için:

500 mililitre su

1 kilogram toz şeker

Çeyrek limonun suyu

Nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetle işe başlayın.

Şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynamasını bekleyin.

Kaynayan şerbete limon suyunu da ilave edin.

3-4 dakika daha kaynattığınız şerbeti soğuması için kenara alın.

Şerbet soğurken hamur için suyu ve tereyağını bir tencereye alıp su kaynayana kadar ısıtın.

Ardından hızla karıştırarak unu ilave edin. Beşamel benzeri bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvam alan hamura yumurtaları tek tek kırıp karıştırarak güzelce yedirin.

Son olarak nişastayı ilave edip onu da karıştırarak tüm malzemeyi homojen bir hale getirin.

Hazırladığınız hamuru geniş tırtıklı ağızlık takılmış krema sıkma torbasına doldurun.

Sıvı yağı derin ve geniş bir tencereye aktarın.

Hamuru bir yandan sıkıp bir yandan mutfak makasıyla keserek parmağınızın iki boğumu boyunda parçalar halinde yağa dökün.

Tencereyi ocağa alıp harlı ateşte sürekli karıştırarak tatlılarınızı kızartın.

Yağdan aldığınız tulumbaları soğuk şerbete atıp 15-20 dakika kadar bekletin.

Ardından tatlıları şerbetten alıp servis tabağına aktarın.

Dilerseniz üzerini süsleyip servis edin. Afiyet olsun…