Tuile nedir, nasıl yapılır? İşte tuile tarifi

Tuile, Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan lezzetlerden biri. Türkçede zaman zaman "tül" diye de adlandırılan tuile, parmesan, hamur gibi çok farklı malzemeler kullanılarak yapılabilir. Fransızca'da "kiremit" anlamına gelen tuile hem tatlı hem de tuzlu olarak değerlendirilebiliyor.

Parmesan tuile yapımı için malzemeler



100 gram parmesan peyniri

Taze kekik, biberiye gibi otlar

Karabiber



Tuile tarifi Nasıl yapılır?



Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Parmesanı rendeleyin.

İçine ince doğranmış taze yeşillikleri ve karabiberi ekleyip harmanlayın.

Fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı serin.

Hazırladığınız peynirli karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını alıp tepsiye kağıdın üzerine ince bir tabaka halinde yerleştirin.

Fırına verip 3 dakika kadar pişirerek erimesini sağlayın.

Fırından çıkarıp soğumasını ve sertleşmesini bekleyin.

Çıtırlaştığında yemeklerinizle birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...