Tuile nedir, nasıl yapılır? İşte tuile tarifi
Tuile, özellikle tatlı sunumlarında öne çıkıyor. Fransız lezzetlerinden biri olan tuile, tatlı veya tuzlu olarak pişirilmiş, çoğunlukla hamurdan yapılan, genellikle diğer yemeklerin eşlik ettiği pişmiş gofret olarak tanımlanabilir. Fransız mutfağına özgü olan tuile, tatlı ve tuzlu olarak hazırlanabiliyor. Peki, Tuile nedir, nasıl yapılır? İşte tuile tarifi
Tuile, Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan lezzetlerden biri. Türkçede zaman zaman "tül" diye de adlandırılan tuile, parmesan, hamur gibi çok farklı malzemeler kullanılarak yapılabilir. Fransızca'da "kiremit" anlamına gelen tuile hem tatlı hem de tuzlu olarak değerlendirilebiliyor.
Parmesan tuile yapımı için malzemeler
100 gram parmesan peyniri
Taze kekik, biberiye gibi otlar
Karabiber
Tuile tarifi Nasıl yapılır?
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Parmesanı rendeleyin.
İçine ince doğranmış taze yeşillikleri ve karabiberi ekleyip harmanlayın.
Fırın tepsisinin tabanına pişirme kağıdı serin.
Hazırladığınız peynirli karışımdan 1 yemek kaşığı kadarını alıp tepsiye kağıdın üzerine ince bir tabaka halinde yerleştirin.
Fırına verip 3 dakika kadar pişirerek erimesini sağlayın.
Fırından çıkarıp soğumasını ve sertleşmesini bekleyin.
Çıtırlaştığında yemeklerinizle birlikte servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...